Сегодня в Липецке: на крупном мосту ограничат движение, горожанам приходит на выручку общественный транспорт и лошади
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Происшествия
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сегодня, 19:02
Желтый уровень в Липецкой области отменен
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