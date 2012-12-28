Пять человек погибли и десять пострадали при атаке ВСУ на Московскую область

В ночь на 4 августа силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над Россией. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Московской области, где пять человек погибли и ещё по меньшей мере десять пострадали.