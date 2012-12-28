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В России
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сегодня, 10:11

Пять человек погибли и десять пострадали при атаке ВСУ на Московскую область

В ночь на 4 августа силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над Россией. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Московской области, где пять человек погибли и ещё по меньшей мере десять пострадали.

Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.

Уточняется, что шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации.

Отмечается, что семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков.

Глава региона также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы, — рассказал глава региона в соцсетях.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин выразил соболезнования родным и близким погибших и уточнил, что все раненые находятся в под наблюдением врачей. Он обещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим.
беспилотники
атака
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