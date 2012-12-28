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В России
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57 минут назад
ЦБ повысит прогноз по инфляции до 6–7,5% в этом году
Из 13 опрошенных аналитиков 10 прогнозируют паузу в снижении ставки. Некоторые не исключают, что возврат к смягчению денежно-кредитной политики может произойти лишь в начале 2027 года. Основной риск — вторичные эффекты от проблем с логистикой топлива: рост издержек и транспортных расходов уже отражается на ценах. Если инфляционные ожидания населения продолжат расти, регулятор может не только отложить снижение, но и рассмотреть ужесточение политики.
Для заемщиков это означает, что кредиты не подешевеют в ближайшие месяцы. Вкладчикам, напротив, высокая ключевая ставка сохранит привлекательную доходность по депозитам.
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