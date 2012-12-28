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В России
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сегодня, 13:56
В РФ учредили День хоккея
Праздник будут отмечать 22 декабря. Он введён для популяризации и развития хоккея в стране. Документ вступает в силу со дня подписания.
Уточняется, что решение принято с целью «популяризации и развития хоккея» в РФ.
Дату назначило Министерство спорта. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею прошли 22 декабря 1946 года. А чемпионом страны впервые стало московское «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДКА, бронзовые — «Спартак».
Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества отмечался 1 декабря. В этот день учредили Федерацию хоккея СССР.
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