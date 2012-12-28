В Липецкой области вновь за +30

Жаркая и сухая погода возвращается.



В ближайшие трое суток на территории Липецкой области будет усиливаться гребень антициклона с юго-запада, температура воздуха продолжит постепенно повышаться. Осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 30 июня — 20-21 градусов тепла, что в пределах нормы, 1 и 2 июля — 23-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем — от +26 до +31.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28.День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.