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Погода в Липецке
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47 минут назад
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В Липецкой области вновь за +30
Жаркая и сухая погода возвращается.
Среднесуточные температуры составят: 30 июня — 20-21 градусов тепла, что в пределах нормы, 1 и 2 июля — 23-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем — от +26 до +31.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28.
День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.
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