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В России
45
50 минут назад

Российские медики нашли способ ускорить выздоровление после огнестрельных ран

Специалисты Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского предложили новый клинический подход для ускорения реабилитации пациентов после оперативного лечения огнестрельных травм. В основе метода применение вазоактивных пептидов, ранее применявшихся для терапии хронической ишемии. Эти соединения оказывают выраженное ангиопротекторное воздействие, способствуя укреплению сосудистой стенки, пишут «Известия».

Как отмечается в публикации, вышедшей в научном журнале «Хирургия», внедрение этой тактики в ранний послеоперационный период уже продемонстрировало обнадеживающие результаты в ряде клинических случаев.

«После проведения хирургического вмешательства пациентам требуется адекватная медикаментозная коррекция с использованием биологически активных соединений для оптимизации общего состояния организма. Специфика огнестрельных и осколочных поражений сопряжена с обширными повреждениями сосудистого русла и развитием целого каскада патофизиологических нарушений, в связи с чем для восстановления функциональности сосудов нами была применена терапия пептидными препаратами, — заявил в беседе с «Известиями» старший ординатор отделения сосудистой хирургии Центра сердечно-сосудистой хирургии, ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» Минобороны России Константин Петров.

По его словам, согласно предварительным оценкам, это позволило добиться ускорения репаративных процессов не менее чем в 1,5 раза. Вместе с тем для получения объективных данных об эффективности требуются дополнительные исследования с привлечением более репрезентативной выборки.

Так, в одном из описанных эпизодов пептидный препарат был включен в схему лечения пациента, который получил осколочные ранения правой голени, левого локтевого сустава и бедренной области в результате обстрела, находясь внутри бронированной машины. Аналогичная терапия применялась в отношении пациента с двусторонним огнестрельным осколочным поражением нижних конечностей с травмой бедренных артерий и вен с правой стороны.
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