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сегодня, 16:17

На Земле начало проявляться рекордно сильное Эль-Ниньо

На Земле начало проявляться природное явление Эль-Ниньо.

Сотрудники австралийского бюро метеорологии (BoM) официально объявили о начале на Земле климатического явления под названием Эль-Ниньо, которое может явить собой наступление жары, засухи и снижение количества осадков, — пишут «Известия» со ссылкой на телерадиокорпорацию ABC News и специалистов.

«BoM официально объявило Эль-Ниньо активным, и, согласно прогнозам, это явление может стать самым сильным в современной истории», — говорится в материале.

Отмечается, что сейчас Эль-Ниньо развивается в тропической части Тихого океана. Оно может протекать в срок максимально до 12 месяцев и тем самым влиять на изменение погодных условий по всему миру. В результате на планете будет фиксироваться более скудный снежный покров зимой, а также более длительный пожароопасный сезон летом.

Это явление, как уточняется, является особенно пагубным для Австралии, так как текущий месяц и без того должен был быть там дождливым. На прогноз на материке помимо всего прочего оказывает воздействие и его соседство сразу с тремя океанами.

«По мере дальнейшего развития Эль-Ниньо, вероятно, вторая половина года будет становиться более засушливой. Последний трехмесячный прогноз BoM по-прежнему указывает на количество осадков ниже среднего уровня для большей части южной и восточной Австралии», — резюмировали в тексте.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов 25 мая сделал прогноз возможных последствий от Эль-Ниньо. Так, по его словам, явление может навредить всему сельскохозяйственному производству и урожаю не только Австралии, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Специалист уточнил, что власти Перу, пребывая в ожидании Эль-Ниньо, даже ввели в стране режим чрезвычайного положения. Соответствующее решение было принято ими при обнаружении первых жертв и разрушений от зарождающегося явления.
природное явление
Эль-Ниньо
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