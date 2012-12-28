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43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
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В России
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39 минут назад
При паводке в Кубани затопило порядка 4 тыс. га сельхозземель
"Площадь затопления увеличилась до 3,9 тыс. га. Гибель сельхозкультур зафиксирована на территории 2,2 тыс. га. Это соя, пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, лен, клубника, бахчевые, люцерна и многолетние травы. Вода из проранов в дамбе реки Кубани в районе х. Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли", - говорится в сообщении.
Власти района добавили, что площадь затопления сельскохозяйственных земель увеличивается. Также в зоне затопления оказалась ферма, овец и крупный рогатый скот оттуда заранее эвакуировали.
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