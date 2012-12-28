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В России
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48 минут назад

Четверть компаний намерены сократить персонал до конца 2026 года

На фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки бизнес всё чаще задумывается об оптимизации расходов, сообщают «Известия». Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты, 23% компаний планируют сокращения во второй половине 2026 года, причем большинство намерено урезать штат примерно на 10%.

Примечательно, что самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Так, Сбер в 2025 году сократил около 14 тыс. сотрудников, РЖД планируют уменьшить центральный аппарат примерно на 6 тыс. человек, о сокращениях также сообщили «Газпром» и ВЭБ.РФ. При этом большинство этих компаний остаются прибыльными. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики.

По данным Роструда, к началу апреля число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тыс. человек — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Наибольшие риски сокращений сохраняются в финансовом секторе, где проще всего автоматизировать часть административных и бэк-офисных функций, отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.
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