43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
В России
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48 минут назад
Четверть компаний намерены сократить персонал до конца 2026 года
Примечательно, что самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Так, Сбер в 2025 году сократил около 14 тыс. сотрудников, РЖД планируют уменьшить центральный аппарат примерно на 6 тыс. человек, о сокращениях также сообщили «Газпром» и ВЭБ.РФ. При этом большинство этих компаний остаются прибыльными. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики.
По данным Роструда, к началу апреля число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тыс. человек — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Наибольшие риски сокращений сохраняются в финансовом секторе, где проще всего автоматизировать часть административных и бэк-офисных функций, отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.
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