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57 минут назад

Ozon может запустить собственную сеть аптек

Маркетплейс Ozon рассматривает возможность выхода на рынок офлайн- и онлайн-торговли лекарствами. О планах компании создать собственную сеть аптек «Известиям» рассказали партнер площадки и источник, знакомый с обсуждением. 

По словам одного из собеседников, некоторое время назад компания обсуждала с потенциальными подрядчиками техническое задание на разработку концепции аптечного пункта. Речь может идти как о собственных точках, так и о развитии по франчайзинговой модели, уточнил топ-менеджер крупной фармкомпании. По его словам, маркетплейс давно изучает возможность запуска такого проекта. 

В конце марта 2026 года Ozon подал заявки на регистрацию брендов «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека». Они охватывают классы, связанные с розничной и оптовой продажей лекарств, доставкой препаратов и оказанием аптечных услуг, следует из данных Роспатента. 

Как пояснил «Известиям» представитель компании, заявки связаны с запуском доставки безрецептурных препаратов. Лекарства планируется хранить на специализированных складах, работающих по модели дарксторов, откуда курьеры будут доставлять заказы. При этом товары будут допускаться к продаже только после проверки фармацевтических лицензий и необходимых разрешений. По итогам пилотного проекта компания примет решение о масштабировании сервиса, включая возможность выдачи заказов в пунктах выдачи. 

Интерес к аптечному сегменту со стороны непрофильных игроков эксперты называют устойчивым трендом. Это связано с цифровизацией отрасли и ростом онлайн-продаж лекарств. По оценке DSM Group, в первом квартале 2026 года их доля достигла 16,8%, а по данным RNC Pharma — более 28%. 
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