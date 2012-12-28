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сегодня, 12:30
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«Лазорям» отказали в досрочном прекращении приостановления работы

Нарушения полностью не устранены.

Грязинский городской суд отказал пансионату «Лазори» в досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности. С таким ходатайством в суд обратилась директор благотворительного фонда. 

Напомним, во время проверки пансионата выявлены факты неисполнения обязательных санитарных норм и требований, связанных с нарушением правил хранения продуктов, осуществления уборки и дезинфекции, организации питания и гигиены отдыхающих. Это привело к тому, что с 19 по 23 июня этого года за медицинской помощью обратились отдыхающие в пансионате дети с жалобами на слабость, тошноту и рвоту. У пяти из них подтвержден диагноз норовирус, обнаруженный также в помещении пансионата. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего на недомогание пожаловались 19 детей и один взрослый. Сам норавирус также часто называют «болезнью грязных рук». 

Постановлением судьи от 29 июня (вступившим в законную силу 16 июля) юрлицо было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по части первой статьи 6.3 КоАП РФ). Деятельность по организации пребывания, питания, проживания и досуга на базе пансионата «Лазори» была приостановлена на 60 суток.

«Рассмотрев ходатайство директора фонда о прекращении приостановления деятельности, суд установил, что основания для его удовлетворения отсутствуют, поскольку ранее выявленные нарушения, послужившие основанием для назначения административного наказания, не устранены в полном объеме. Сохранение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей исключает возможность возобновления работы пансионата до истечения установленного срока», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Ранее также не нашла поддержки апелляционная жалоба на постановление о приостановлении деятельности пансионата на 60 суток.
Роспотребнадзор
Лазори
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Эксперт
сегодня, 17:36
Закрывайте эту лавочку чего вы мучаетесь , если владельцы не понимают то и бизнес им не нужен.
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Правда
сегодня, 14:48
Так надо национализировать,или это другое,
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Родитель
сегодня, 14:34
покушение на жизнь детей и набрались наглости отменить наказание. Вообще то уголовное дело пора заводить.
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Мать
сегодня, 14:25
Какого отжатия? Это бизнес, знамитой мадам, которая прикрываясь несчастными детьми, доит деньги со всех, и не плохо зарабатывае на этом, там бесплатно, там субсидии, там спонсоры. А проживание несчастных детей, бесплатно? Таки и нет, цены выше прометеевских.
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Зоя
сегодня, 14:21
печалька.... детям в Лазори было так комфортно, родителям спокойно.....
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А кто
сегодня, 13:13
Организатор отжатия?
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