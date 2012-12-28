Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Общество
1151
сегодня, 12:30
6
«Лазорям» отказали в досрочном прекращении приостановления работы
Нарушения полностью не устранены.
Напомним, во время проверки пансионата выявлены факты неисполнения обязательных санитарных норм и требований, связанных с нарушением правил хранения продуктов, осуществления уборки и дезинфекции, организации питания и гигиены отдыхающих. Это привело к тому, что с 19 по 23 июня этого года за медицинской помощью обратились отдыхающие в пансионате дети с жалобами на слабость, тошноту и рвоту. У пяти из них подтвержден диагноз норовирус, обнаруженный также в помещении пансионата. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего на недомогание пожаловались 19 детей и один взрослый. Сам норавирус также часто называют «болезнью грязных рук».
Постановлением судьи от 29 июня (вступившим в законную силу 16 июля) юрлицо было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по части первой статьи 6.3 КоАП РФ). Деятельность по организации пребывания, питания, проживания и досуга на базе пансионата «Лазори» была приостановлена на 60 суток.
«Рассмотрев ходатайство директора фонда о прекращении приостановления деятельности, суд установил, что основания для его удовлетворения отсутствуют, поскольку ранее выявленные нарушения, послужившие основанием для назначения административного наказания, не устранены в полном объеме. Сохранение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей исключает возможность возобновления работы пансионата до истечения установленного срока», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Ранее также не нашла поддержки апелляционная жалоба на постановление о приостановлении деятельности пансионата на 60 суток.
3
0
3
6
0
Комментарии (6)