Считать ли тротуаром тротуар на Советской?

У управления главного смотрителя и ГАИ были разные ответы на вопрос, что мешает навести порядок с парковкой в пешеходной зоне?

Липчанин Виктор прислал GOROD48 фотографии запаркованного тротуара на улице Советской перед домами №33 и №35. «Там постоянно стоят машины. То есть на тротуаре — постоянная парковка. Почему ГАИ не наведет там порядок? Не эвакуирует оттуда одну-две машины, чтобы водители поняли, что нарушают права пешеходов?»Мы переправили это обращение в Госавтоинспекцию. В ответе нам дали понять, что это — вовсе не тротуар! Что у этого участка улично-дорожной сети какой-то особенный статус.Мы, конечно, удивились и спросили в управлении главного смотрителя, чем они считают тротуар на улице Советской? Нам ответили — тротуаром! И даже прислали его определение по словарю: «Тротуар — это элемент дорожной инфраструктуры, предназначенный для передвижения пешеходов. Тротуар обычно находится по бокам проезжей части, примыкает к ней либо отделён газоном. Тротуар может быть выполнен из асфальта, бетона, тротуарной плитки, камня и других материалов. Согласно ПДД, тротуар — часть дороги, предназначенная исключительно для пешеходов. Движение автомобилей по тротуару запрещено (есть лишь отдельные исключения — например, для коммунальных служб или подвоза грузов)».Затем свое мнение об этом участке пешеходной зоны изменили и в ГИБДД. Нам пообещали, что теперь автоинспекторы будут обращать внимание на такое правонарушение на улице Советской. «Если липчане будут видеть подобные нарушения закона, они могут сообщать об этом в Госавтоинспекцию».