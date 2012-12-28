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Общество
1655
сегодня, 16:08
16

Считать ли тротуаром тротуар на Советской?

У управления главного смотрителя и ГАИ были разные ответы на вопрос, что мешает навести порядок с парковкой в пешеходной зоне?

Липчанин Виктор прислал GOROD48 фотографии запаркованного тротуара на улице Советской перед домами №33 и №35. «Там постоянно стоят машины. То есть на тротуаре — постоянная парковка. Почему ГАИ не наведет там порядок? Не эвакуирует оттуда одну-две машины, чтобы водители поняли, что нарушают права пешеходов?»

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Мы переправили это обращение в Госавтоинспекцию. В ответе нам дали понять, что это — вовсе не тротуар! Что у этого участка улично-дорожной сети какой-то особенный статус.

Мы, конечно, удивились и спросили в управлении главного смотрителя, чем они считают тротуар на улице Советской? Нам ответили — тротуаром! И даже прислали его определение по словарю: «Тротуар — это элемент дорожной инфраструктуры, предназначенный для передвижения пешеходов. Тротуар обычно находится по бокам проезжей части, примыкает к ней либо отделён газоном. Тротуар может быть выполнен из асфальта, бетона, тротуарной плитки, камня и других материалов. Согласно ПДД, тротуар — часть дороги, предназначенная исключительно для пешеходов. Движение автомобилей по тротуару запрещено (есть лишь отдельные исключения — например, для коммунальных служб или подвоза грузов)».

Затем свое мнение об этом участке пешеходной зоны изменили и в ГИБДД. Нам пообещали, что теперь автоинспекторы будут обращать внимание на такое правонарушение на улице Советской. «Если липчане будут видеть подобные нарушения закона, они могут сообщать об этом в Госавтоинспекцию».
парковка
Правила дорожного движения
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Внимательная
сегодня, 18:21
А про то, что отмостка зданий относится к общедомовой собственности и обязанности по ее содержанию несут управляющие компании уже никто не знает? 1 метр от стены здания -отмостка.
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липецк1
сегодня, 17:23
...по дворам ездеют штрафуют на газонах какие газонами не назовешь
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27мкрн
сегодня, 17:47
так вы своими повозками и уничтожаете весь газон! например у Хорошавина 23 даже кусты повырывали и траву укатали до чернозема, чтобы парковать машинки в грязи, но напротив своих подъездов и контор.
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липецк1
сегодня, 17:59
так вы своими повозками и уничтожаете весь газон! например у Хорошавина 23 даже кусты повырывали и траву укатали до чернозема, чтобы парковать машинки в грязи, но напротив своих подъездов и контор. ...если хороший газон с бардюром и цветами и травой никто туда ставить не будет ....
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Константин
30 минут назад
...если хороший газон с бардюром и цветами и травой никто туда ставить не будет .... А какая разница. хороший газон или нет?
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Ветеран
сегодня, 17:11
Тротуар по ул Терешковой от вокзала до ул Космонавтов плотно занят авто, видимо сотрудники ДПС это тоже тротуаром не считают.
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очень странно
сегодня, 16:37
а что бордюры не заменили? какой же это капремонт?
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Садовод
сегодня, 16:36
"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном. ПДД РФ
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И шо
сегодня, 16:35
Не штрафуете,или нет бензина?
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Автолюбитель
сегодня, 16:32
Для Гранты это будет тротуар.
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Петрович
23 минуты назад
100% и штраф 2 ой
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сегодня, 16:28
Заработную плату сотрудника Госавтоинспекции перечислите Липчанину Виктору, который выявил нарушение ПДД и прислал фотографии Gorod48.
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вот это
сегодня, 17:30
гениальная идея! полностью согласен!!!
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сегодня, 16:22
Подобные нарушения на каждом шагу.
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Министр тротуаров
сегодня, 16:17
То, что вне дороги - это всé пешеходные тротуары
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