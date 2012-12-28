Липецких водителей и пешеходов предупреждают об утреннем тумане

По данным синоптиков, сегодня в первой половине дня местами прогнозируется густой туман с видимостью на дорогах менее 500 метров.

В связи с ухудшением видимости Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, выбирая скорость, адекватную метеообстановке. Рекомендуется значительно увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и обязательно использовать противотуманные фары вместе с габаритными огнями.Особое внимание просят проявить пешеходов. В условиях ограниченной видимости автомобилистам сложно заметить человека на проезжей части. Гражданам настоятельно рекомендуют иметь при себе светоотражающие элементы на одежде или сумках и переходить дорогу только после тщательной оценки обстановки, убедившись в полной безопасности.