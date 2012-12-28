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Общество
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сегодня, 08:16
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Липецких водителей и пешеходов предупреждают об утреннем тумане
По данным синоптиков, сегодня в первой половине дня местами прогнозируется густой туман с видимостью на дорогах менее 500 метров.
Особое внимание просят проявить пешеходов. В условиях ограниченной видимости автомобилистам сложно заметить человека на проезжей части. Гражданам настоятельно рекомендуют иметь при себе светоотражающие элементы на одежде или сумках и переходить дорогу только после тщательной оценки обстановки, убедившись в полной безопасности.
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