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вчера, 20:44
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Куда подевалась красно-чёрная форма «Металлурга»

Рассказываем о подготовке команды ко второму кругу и открываем главную тайну года в липецком футболе.

Во время летней паузы в чемпионате футболисты «Металлурга» проводили тренировки на Центральном стадионе и сыграли спарринг с тамбовским «Спартаком», который завершили вничью – 2:2.

Встреча прошла в необычном формате: из-за жары команды решили провести три тайма по 30 минут с небольшими перерывами.

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Тренировочный матч провели в закрытом режиме без зрителей

На исходе первого тайма оборона липчан, и в официальных играх не отличающаяся безупречностью, допустила очередной ляп: потеря мяча возле своей штрафной, удар хавбека гостей Максима Сергеева и рикошет мимо опешившего вратаря Никиты Яворского – 0:1.

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Липчане пропускают первый мяч

Ближе к концу второго тайма вышедший на замену 35-летний нападающий Андрей Часовских, выступавший за «Тамбов» ещё в Премьер-Лиге (его партнёр по той команде Алексей Рыбин уже второй сезон, как один из тренеров «Металлурга», прим.) «на опыте» забил второй мяч – 0:2.

Впрочем, «сталевары» тоже не отсиживались в обороне, особенно когда во втором тайме на поле вышла связка основных нападающих Алексея Скворцова и Дениса Сёмина.

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Первый тайм Сёмин (слева), Скворцов (в центре) и Вильдан Ермилов смотрели с трибуны, а затем вышли на замену.

Сёмин раз за разом терзал оборону гостей, которых неоднократно выручал 21-летний вратарь Андрей Бондарь, пожалуй, лучший голкипер всего «дивизиона Б». Андрей – воспитанник «Торпедо», уже успевший… уйти из профессионального футбола. Тамбовчане нашли его в Медийной футбольной лиге, куда он отправлялся выступать за 2DROTS.

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Бондарь тащит очередной удар Сёмина почти из «девятки»

В итоге непробиваемый голкипер так и ушёл с поля «сухим», а оба мяча пропустил в третьем тайме его 31-летний сменщик и бывший голкипер ФК «Елец» Александр Баженов.

На 64-й минуте защитники тамбовчан сбили в своей штрафной 18-летнего нападающего Романа Ведищева. Штатный пенальтист липчан Скворцов с 11-метровго не оставил шансов голкиперу.

А на 69-й минуте игрок «Спартака» сыграл рукой в непосредственной близости от ворот и липецкий судья Владислав Варламов вновь указал на «точку». Скворцов и на этот раз был точен с пенальти – 2:2.

К слову, главный тренер спартаковцев Михаил Пилипко после игры признал, что оба раза арбитр прибег к «высшей мере» справедливо, пенальти были назначены по делу.

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Сыграв вничью с лидерами своей подгруппы, липчане пусть в товарищеской игре, но всё же сняли «проклятие тамбовского «Спартака». До этого наша команда уступила «красно-былым» в четырёх встречах подряд: дважды в чемпионате, в том числе в этом году дома на последней минуте – 0:1, в прошлом розыгрыше Кубка России и в зимнем спарринге, причём каждый раз липчане проигрывали в один мяч.

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Главный тренер Сергей Хрипунков просмотрел в игре полдюжины потенциальных новобранцев, самым известным из которых оказался 23-летний елецкий защитник Илья Коротких, который раньше уже сыграл за нашу команду в 2023-26 гг. 47 матчей. Сезон-2025/26 провёл в "Серебре" в составе "Динамо-Владивосток"

«Металлург» вышел на игру в красно-чёрных футболках, при том, что весь первый круг команда вынуждена была играть в резервной белой форме – так долго команда ещё никогда не оставалась без родных цветов. Правда, внимательные болельщики разглядели на рукавах логотипы СФФ «Центр», из чего сделали логичный вывод – форму позаимствовали у дублирующего состава.

GOROD48 провёл собственное расследование. «Металлург», как и большинство отечественных клубов, второй год заказывает форму у компании Jogel, которая позиционирует себя, как российский производитель, но пошивочные цеха расположены… в Китае. «Металлург» заказал форму двух цветов – основной и резервной и надо же такому случится, что главный красно-чёрный комплект застрял при перевозке. Доставляли его из южного Китая морем, в пути и случился сбой. Как бы бешено ни звучало, судно потеряло несколько месяцев из-за перекрытия Ормузского пролива в результате конфликта США и Ирана.

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По нашей информации, красно-чёрные майки, чёрные гетры и трусы всё же прибыли в Липецк. Но стартовые матчи на выезде 25 июля в Обнинске с «Квантом» и 1 августа в Волгограде с «Ротором-2» команда проведёт всё ещё в белой форме. Традиционные цвета решили вернуть в ближайшей домашней игре с «Рязанью» 8 августа. А до этого обновку предпочти поберечь.
Футбол
«Металлург»
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Лиса из парка
сегодня, 04:25
Липецкий металлург!
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