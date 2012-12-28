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вчера, 21:24

Хрипунков не хочет искать защитника на стороне, в семье тамбовского тренера родился ребёнок липчанин

Главные тренеры подвели итог спарринга.

После спарринга с тамбовским «Спартаком» (2:2) главный тренер липчан Сергей Хрипунков ответил на вопросы.

— Счёт мог быть крупнее, но итог в целом закономерен, – считает наставник, – Главное, что все живы-здоровы, обошлось без травм, что немаловажно после тяжёлого недельного цикла. Получили хорошую нагрузку, один день отдохнём и приступим к подготовке к стартовому матчу второго круга в Обнинске. Что касается возможных новичков, то можно выделить действия Ильи Коротких. Он местный игрок, сыграл неплохо, нам нужен центральный защитник, и смысла искать кого-то ещё на стороне я не вижу.

После 1-го круга «Металлург» отстаёт от лидеров – «Спартака» (Тамбов) и «Волны» (Нижегородская область) на 10 очков. При том, что путёвку наверх в подгруппу «Серебро» получит только команда-победительница турнира. Отставание велико, но липчане лелеют надежду его отыграть. Главный тренер спартаковцев Михаил Пилипко заявил, что в футболе случается всякое и по-прежнему считает «Металлург» одним из своих конкурентов.

А ещё наставник гостей поделился новостью: у тренера «Спартака» по физподготовке Дмитрия Масленникова в день спарринга родился ребёнок, при этом супруги решили произвести на свет первенца в одном… из липецких роддомов. Так в семье тамбовского тренера появился ребёнок-липчанин, место рождения будет указано во всех документах..


Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах.

«Металлург» возобновит выступление в первенстве завтра, 25 июля в Обнинске игрой с «Квантом».
Футбол
Сергей Хрипунков
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