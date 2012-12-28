Хрипунков не хочет искать защитника на стороне, в семье тамбовского тренера родился ребёнок липчанин

Главные тренеры подвели итог спарринга.

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А ещё наставник гостей поделился новостью: у тренера «Спартака» по физподготовке Дмитрия Масленникова в день спарринга родился ребёнок, при этом супруги решили произвести на свет первенца в одном… из липецких роддомов. Так в семье тамбовского тренера появился ребёнок-липчанин, место рождения будет указано во всех документах..





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Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах.