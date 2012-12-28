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В России
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сегодня, 16:14

После заморозки порога НДС в РФ подготовят новые льготы для малых компаний

В РФ могут смягчить условия для небольших организаций. Среди возможных мер — доступное финансирование, упрощенная отчетность и снижение страховых взносов, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Такие идеи появились на фоне поручения президента РФ Владимира Путина отложить снижение порога выручки в 20 млн для перехода бизнеса с «упрощенки» на уплату НДС. 

Глава ТПП Сергей Катырин отметил, что ключевые ограничения для компаний связаны с высокой стоимостью заемных денег, ростом издержек и усложнением налогового администрирования. При этом для производственных малых предприятий такие факторы особо чувствительны, поэтому важно избежать сжатия легального сектора МСП. По оценке директора по развитию продуктов для МСП в «Сравни» Равшана Хадырова, решение сохранить порог НДС говорит о сигнале властей менять свой курс в ответ на запросы организаций. 

При этом, как считает основатель и гендиректор «Финголд» Антон Никитин, параллельно с сохранением лимита в 20 млн может усилиться контроль со стороны ФНС, чтобы не уменьшилась собираемость налогов. Он добавил: чем больше льготных режимов есть, тем внимательнее регулятор относится к попыткам искусственной оптимизации. 

Отдельное внимание, продолжил гендиректор УК «Гамма Групп» Салават Алпаров, заслуживает борьба с дроблением бизнеса. Речь идет о ситуациях, когда компании разделяют деятельность на несколько юрлиц, чтобы не платить сборы. При этом он подчеркивает, что контроль не должен создавать дополнительного давления на добросовестный бизнес. 
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