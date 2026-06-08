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В России
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11 минут назад
В детском лагере в Калининградской области произошла вспышка норовируса
Для установления причин заболевания отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, а также биологический материал сотрудников пищеблока, сообщили в Роспотребнадзоре. С целью локализации инфекции организован комплекс противоэпидемических мероприятий, уточнили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что смена в лагере досрочно завершена, ситуация остается на контроле ведомства.
Прокуратура Калининградской области также проводит проверку по факту вспышки инфекции. По предварительным данным, 7 июня воспитанники лагеря обратились за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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