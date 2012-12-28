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В России
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45 минут назад
Банки исчерпали резервы роста рынка кредитных карт
Привлекать качественных заемщиков становится всё дороже, поэтому банки смещают фокус с охвата на удержание действующих клиентов.
Это уже приводит к улучшению условий, однако массового снижения ставок ждать не стоит — они по-прежнему превышают 50%. Макропруденциальные лимиты Центробанка (ЦБ) ограничивают выдачу кредиток заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а дорогие вклады увеличивают стоимость фондирования. В результате банки вынуждены конкурировать за наиболее платежеспособных клиентов, улучшая для них бонусы и сервис.
Потенциал для роста сегмента еще остается в премиальном и корпоративном сегментах, а также в регионах с низкой долей проникновения кредиток. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от динамики ключевой ставки: ее снижение ниже 10% может дать новый импульс.
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