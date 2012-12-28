Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Бизнес
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Происшествия
Липчане собирают помощь семье погорельцев из СНТ «Речное»
Происшествия
35-летний мотоциклист погиб в столкновении «КамАЗом»
Происшествия
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткий пожар в СНТ, арест Крапивина и Шишкина и покалеченный деревом
Общество
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Происшествия
Внучка забила бабушку до смерти
Происшествия
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Общество
Над площадью Героев развеваются флаги погранвойск
Общество
«Если в 10 раз больше проблем, значит, и в 10 раз больше радости!»
Общество
Читать все
На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Общество
Внучка забила бабушку до смерти
Происшествия
Мужчина упал в Каменный лог с 20-метровой высоты
Происшествия
В этом году главная задача организаторов ЕГЭ и ОГЭ — свести волнение на минимум
Общество
Яна Лантратова заступилась за лишившегося квартиры липчанина
Происшествия
Рост цен на бензин в Липецкой области снова ускорился
Экономика
«Боюсь, тут завалит кого-нибудь из детей!»
Общество
Железнодорожный вокзал «Липецк» оцеплен
Происшествия
Организаторов нелегального игорного бизнеса в Липецке осудили во Владимирской области
Происшествия
Приятели проследили за старушкой и обокрали её под видом газовщиков
Происшествия
Читать все
В России
1
2 минуты назад

За производство и сбыт пищевого фальсификата хотят наказывать тюремным сроком

В России могут ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата. С таким предложением в адрес генпрокурора Александра Гуцана обратилось Московское общество защиты потребителей. В документе, который есть у «Известий», за подписью руководителя организации Антона Недзвецкого предлагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, усиливающие наказание для производителей и ритейла.
 
«Особо тяжкими составами, требующими реального лишения свободы, должны признаваться случаи поставок фальсификата в государственные социальные учреждения, а также совершение данных деяний организованной группой лиц по предварительному коммерческому сговору (поставщик — торговая сеть)», — говорится в документе.
 
Как поясняют общественники, действующих административных штрафов, которые сегодня не превышают 500 тыс. рублей, недостаточно, поскольку они не оказывают сдерживающего эффекта и не предотвращают совершение подобных нарушений. Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство, обязывающие торговые сети проводить проверку всех поставщиков продуктов на предмет возможного фальсификата.
 
Причину такой обеспокоенности в Московском обществе защиты потребителей объясняют системными нарушениями со стороны бизнеса, который, по их данным, нередко «умышленно подменяет аутентичное пищевое сырье». Они также отмечают, что аудит госинформсистемы ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» наглядно демонстрирует, что за последние несколько лет предприятия получили десятки официальных предостережений от компетентных надзорных органов (Роспотребнадзора и Россельхознадзора) по фактам подтвержденной фальсификации.
 
Однако, пользуясь ограничениями на проверки бизнеса и незначительными административными штрафами, нарушители свою противоправную коммерческую деятельность не прекратили, подчеркивается в документе. В числе торговых сетей, которые, по мнению общественников, игнорируют обязательный контроль качества товаров называются «Доброцен», «Светофор», «Лента», «Магнит», «Спар», «Дикси». «Известия» направили запросы компаниям.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить