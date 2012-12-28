В РФ вступил в силу обновленный список товаров для параллельного импорта
Из списка исключили несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других.
Из него исчез целый ряд позиций, включая определенные марки ноутбуков, компьютеров и серверов.
Минпромторг России выпустил приказ с изменениями в перечне параллельного импорта в ноябре прошлого года. В ведомстве поясняли, что исчезновения из списка параллельного импорта определенных товаров не окажет влияния на ассортимент этой продукции на российском внутреннем рынке.
Из списка, в частности, исчезли японские краски для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master и некоторые нишевые парфюмерные бренды, такие как Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.
Минпромторг называл основными причинами исключения товаров из параллельного импорта локализацию производства в России или наличие аналогов в стране. Ведомство подчеркивало, что регулярно проверяет список параллельного импорта и исключает как отдельные товарные знаки, так и целые группы товаров.
Механизм параллельного импорта был инициирован в 2022 году после ухода с российского рынка некоторых зарубежных брендов и компаний. Он позволяет ввозить товары без согласия производителя. В этом году мера была продлена, однако Минпромторг России продолжает сокращать число брендов в перечне параллельного импорта.
