В России
48
41 минуту назад

В РФ «активизируют медиапатрули» для защиты детей от деструктива

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений среди детей и молодёжи на ближайшие четыре года.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года, — передает РБК.

Разработанный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при участии федеральных ведомств и регионов план предусматривает 41 мероприятие — от «создания или активизации кибердружин» до блокировки информации о нападениях на школы. «Утвержденный комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний», — заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Меры затрагивают работу школ, вузов и патриотических движений. В документе указывается, что правительства регионов должны реализовывать «мероприятия по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки».

Также отмечается, что «Движение первых» будет проводить профилактическую работу с детьми, «в том числе состоящими на профилактическом учете». В рамках предложенных мер также должны быть сформированы мероприятия «с профессорско-преподавательским составом и обучающимися» для высших учебных заведений.

Как рассказали в пресс-службе Росмолодежи, «факторов, направленных на дестабилизацию оперативной обстановки, много: от недостоверной информации и до вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия или диверсионную деятельность».

Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардия должны будут проработать механизм, который обеспечит «оперативное ограничение» распространения в региональных СМИ и «популярных сообществах» материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные организации, сцены насилия и жестокости среди несовершеннолетних.

Правительство также предлагает проводить мероприятия по «профилактике негативных социальных явлений», включая создание и «активизацию кибердружин с привлечением активных студентов профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей».

В пресс-службе Росмолодежи сообщили, что «кибердружины и медиапатрули» существуют с 2023 года: «Это добровольческие объединения молодежи на базе школ, училищ, колледжей и вузов. Курируют работу кибердружин и медиапатрулей региональные министерства и комитеты по молодежной политике, образованию и информационной безопасности». Молодые люди «патрулируют» социальные сети, мессенджеры, форумы и видеохостинги на предмет «материалов, направленных на вовлечение подрастающего поколения в деятельность, угрожающую ее жизни и здоровью: суицид, наркотики, буллинг, фейки, нападение на образовательные организации и многое другое», решения этих «дружин» направляются в профильные ведомства для рассмотрения и «дальнейшей блокировки контента», — сообщили в пресс-службе.

Также в совместном ведении ФСИН и Росмолодежи будет находиться профилактика «негативных социальных явлений» среди несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Их планируется «вовлекать в деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности».

Комплексом мер также предусмотрено, что Росмолодежь и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга среды» будут проводить мониторинг в интернете «с целью выявления информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних» в противоправные действия.

Эти же организации будут оказывать содействие «в части использования специализированного программного обеспечения, методического и экспертного сопровождения по применению механизмов противодействия распространению деструктивной информации» в интернете.

В пресс-службе Росмолодежи отметили, что «блокировка такого контента невозможна в силу отсутствия нормативно-правовых оснований», при этом растет число случаев нападения на образовательные организации среди молодежи. «В большинстве случаев эти преступления совершают подражатели — люди, которые восхищаются авторами громких инцидентов и героизируют их. Чтобы переломить эту тенденцию, планируется создать механизм ограничения доступа к такой информации. Эта работа поручена Минпросвещения, Минцифры, Роскомнадзору и другим профильным ведомствам», — уточнили в пресс-службе.
