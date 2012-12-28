Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
По улице Студёновской потекла река
Общество
В Задонске обокрали частный музей прессы
Происшествия
22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге
Происшествия
Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?
Говорит Липецк
Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы около 1,8 тонн пластика и алюминия
НЛМК Live
Жительница области судилась с «Вайлдберрис» из-за задержки оплаченного товара на два месяца
Общество
В Липецкой области — красный уровень
Происшествия
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Палец девочки освободили от кольца
Общество
76
сегодня, 10:53

В Воронеже отменили парад ко Дню Победы из соображений безопасности

Власти Воронежской области приняли решение отказаться от проведения традиционного военного парада на центральной площади города 9 мая. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности населения на фоне участившихся атак со стороны Украины.

В Воронеже принято решение не проводить Военный Парад на главной площади города в День Победы — 9 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Традиционное событие в День Победы – Военный Парад на главной площади Воронежа. Однако в этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на Параде – всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — отметил глава региона.

При это он добавил, что в каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков, встречи, иные патриотические акции, — передает РИА Воронеж.

«Мы обязательно почтим память участников Великой Отечественной войны и воздадим должные почести ныне живущим ветеранам. Уверен, что каждый из вас помянет либо поздравит представителей легендарного поколения победителей. Это можно будет сделать в том числе с помощью современных цифровых технологий. В таком формате состоится акция «Бессмертный полк». Регистрация на нее продолжится до 6 мая включительно. Для участия нужно заполнить анкету на сайте или в мини-приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Макс». Сервисы позволяют улучшать качество фотографий и даже превращать черно-белые снимки в цветные. Загруженные вами данные проверят историки с целью недопущения фальсификаций», — объяснил губернатор.

Цифровое шествие начнется 9 мая в 12:00 (по местному времени) на том же сайте. Оно пройдет через всю страну — от Чукотки до Калининграда.

«В ближайшем будущем мы обязательно вернемся к проведению Военных Парадов на главной площади – и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего», — пообещал глава региона.

Ранее уточнялось, что в Воронеже также отменили салют на День Победы. Иные массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить в ограниченном формате (например, концерты должны проводиться в помещениях).
парад Победы
9 мая
