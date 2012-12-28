В России
34
43 минуты назад

Аналитики сообщили о росте спроса на электромобили

Интерес к электромобилям в России заметно вырос в первом квартале 2026 года: спрос увеличился на 22,5% год к году, сообщили «Известиям» в Национальном рейтинговом агентстве. При этом доля сегмента по-прежнему остается небольшой — менее 1% от общего объема продаж новых автомобилей.

«Доля электрокаров достигла 0,9%, что на 0,1 п.п. выше показателя января–марта 2025 года. Рынок в основном формируют локализованные бренды, среди которых лидирующие позиции занимает Evolute: на него приходится около 40% всех проданных электромобилей в стране», — уточнили в НРА со ссылкой на «Автостат».

Одним из ключевых факторов роста остается государственная поддержка. Субсидии на покупку отечественных электромобилей и льготные кредиты делают их доступнее и одновременно стимулируют локальное производство. В программу входят электрокары и гибриды, выпущенные на территории России.

При этом рынок электромобилей рассматривается как стратегическое направление. Однако его развитие тормозит нехватка зарядной инфраструктуры, что особенно сдерживает интерес частных покупателей.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
