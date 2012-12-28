Аналитики сообщили о росте спроса на электромобили
«Доля электрокаров достигла 0,9%, что на 0,1 п.п. выше показателя января–марта 2025 года. Рынок в основном формируют локализованные бренды, среди которых лидирующие позиции занимает Evolute: на него приходится около 40% всех проданных электромобилей в стране», — уточнили в НРА со ссылкой на «Автостат».
Одним из ключевых факторов роста остается государственная поддержка. Субсидии на покупку отечественных электромобилей и льготные кредиты делают их доступнее и одновременно стимулируют локальное производство. В программу входят электрокары и гибриды, выпущенные на территории России.
При этом рынок электромобилей рассматривается как стратегическое направление. Однако его развитие тормозит нехватка зарядной инфраструктуры, что особенно сдерживает интерес частных покупателей.
