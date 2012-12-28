Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В мире
39
46 минут назад

Режим свободной торговли с Индонезией может заработать в 2026 году

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия заинтересованы в скорейшем вступлении в силу соглашения о свободной торговле, заявил «Известиям» заместитель директора департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Черекаев.

«Стороны сделки заинтересованы в скорейшем вступлении соглашения в силу и запуске режима свободной торговли. Ответственные ведомства стран нашего союза активно проводят необходимые для ратификации документа национальные процедуры. Вместе с тем конкретные даты завершения ратификации будут зависеть от графика работы парламентов государств — членов ЕАЭС», — отметил Черекаев.

Как только соглашение вступит в силу, снизятся ввозные пошлины, станут проще правила торговли, страны ЕАЭС получат преференциальный доступ примерно к 90% индонезийских товаров.

Среди них, как указали в ЕЭК, продукты питания, в том числе сушеные овощи (нут, фасоль, горох), мясные консервы, сухое молоко. Кроме того, речь идет и о промышленных товарах.

«Это отдельные виды удобрений, готовых изделий из пластика, продукция лесоперерабатывающего, металлургического комплексов, холодильники, двигатели постоянного тока, трансформаторы, проводники, отдельные виды сельхозтехники», — рассказал Черекаев.

По словам ассистента кафедры гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Ярослава Климова, после вступления соглашения в силу средневзвешенная ввозная ставка для товаров из ЕАЭС при экспорте в Индонезию упадет в пять раз — с 10,2% до 2%, а товарооборот вырастет вдвое.

Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Правительство России поддержало ратификацию этого соглашения 21 апреля 2026 года.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить