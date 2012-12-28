Режим свободной торговли с Индонезией может заработать в 2026 году
«Стороны сделки заинтересованы в скорейшем вступлении соглашения в силу и запуске режима свободной торговли. Ответственные ведомства стран нашего союза активно проводят необходимые для ратификации документа национальные процедуры. Вместе с тем конкретные даты завершения ратификации будут зависеть от графика работы парламентов государств — членов ЕАЭС», — отметил Черекаев.
Как только соглашение вступит в силу, снизятся ввозные пошлины, станут проще правила торговли, страны ЕАЭС получат преференциальный доступ примерно к 90% индонезийских товаров.
Среди них, как указали в ЕЭК, продукты питания, в том числе сушеные овощи (нут, фасоль, горох), мясные консервы, сухое молоко. Кроме того, речь идет и о промышленных товарах.
«Это отдельные виды удобрений, готовых изделий из пластика, продукция лесоперерабатывающего, металлургического комплексов, холодильники, двигатели постоянного тока, трансформаторы, проводники, отдельные виды сельхозтехники», — рассказал Черекаев.
По словам ассистента кафедры гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Ярослава Климова, после вступления соглашения в силу средневзвешенная ввозная ставка для товаров из ЕАЭС при экспорте в Индонезию упадет в пять раз — с 10,2% до 2%, а товарооборот вырастет вдвое.
Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Правительство России поддержало ратификацию этого соглашения 21 апреля 2026 года.
