Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий
Лишенный прав многодетный дальнобойщик попал за рулем тягача: его оштрафовали на 150 000 рублей
Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет
Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
В России
21
14 минут назад
В России в начале 2026 года на 22% выросли продажи антидепрессантов
В России вырос объем продаж антидепрессантов, нейролептиков (для лечения тяжелых психических расстройств) и транквилизаторов (от тревоги), сообщили «Известиям» аналитики.
Тенденция связана в том числе с тем, что врачи-специалисты, а не психиатры, стали чаще назначать пациентам антидепрессанты, сказал «Известиям» врач-психиатр Игорь Лазарев.
«Часто такие препараты стали назначать врачи других специальностей — гастроэнтерологи, неврологи, терапевты. Но иногда они не знают всех нюансов их применения», —пояснил он.
В прошлом году антидепрессанты чаще всего покупали в Москве, Красноярском крае и Петербурге, сообщили «Известиям» в мониториговой компании Headway Company.
В 2025 году на 11% вырос и объем продаж нейролептиков — по сравнению с 2024-м, сообщил Николай Беспалов.
0
0
0
0
0
Комментарии