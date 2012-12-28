В России в начале 2026 года на 22% выросли продажи антидепрессантов

В России вырос объем продаж антидепрессантов, нейролептиков (для лечения тяжелых психических расстройств) и транквилизаторов (от тревоги), сообщили «Известиям» аналитики.

Так, за январь—март 2026 года россияне приобрели на 22% больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это продолжение тенденции 2025 года, когда было куплено на 23% таких препаратов больше, чем в 2024-м.Тенденция связана в том числе с тем, что врачи-специалисты, а не психиатры, стали чаще назначать пациентам антидепрессанты, сказал «Известиям» врач-психиатр Игорь Лазарев.«Часто такие препараты стали назначать врачи других специальностей — гастроэнтерологи, неврологи, терапевты. Но иногда они не знают всех нюансов их применения», —пояснил он.В прошлом году антидепрессанты чаще всего покупали в Москве, Красноярском крае и Петербурге, сообщили «Известиям» в мониториговой компании Headway Company.В 2025 году на 11% вырос и объем продаж нейролептиков — по сравнению с 2024-м, сообщил Николай Беспалов.