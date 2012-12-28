За долг по алиментам в 97 тысяч липчанин сел на четыре месяца

Лишение свободы за неуплату алиментов назначил суд.

Октябрьский районный суд приговорил 42-летнего ранее судимого липчанина к четырём месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неоднократную неуплату алиментов на содержание дочери (по части первой статьи 157 УК РФ).«Мужчина задолжал 97 тысяч рублей. Он уклонялся от уплаты средств на содержание ребенка, зная о судебном решении, являясь психически и физически здоровым, трудоспособным. При этом ранее он уже привлекался за тоже самое к уголовной ответственности. Но никаких мер к трудоустройству и погашению задолженности не принимал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.