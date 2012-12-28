Сотрудники полиции и МЧС работали со спасённым на Славянова мужчиной около четырёх часов
Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения
Происшествия
159
17 минут назад
1
Избил, обокрал и сел на два года: по конфликту на площади Мира вынесли приговор
36-летний липчанин получил два года колонии строгого режима за кражу у бара.
Об этой истории мы рассказывали. По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ночь с 8 на 9 февраля у питейного заведения на площади Мира в Липецке ударили и обокрали мужчину: происшествие попало на запись камеры наблюдения.
«Между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. От удара оппонента потерпевший потерял сознание, а когда очнулся, то не обнаружил свою сумку. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей. 36-летнего мужчину задержали, но к этому времени он уже сдал чужой сотовый телефон в ломбард за 3 тысячи рублей. А сумка, сотовый телефон и банковские карты были изъяты», — ранее сообщала пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Распорядиться картами мужчина не успел — его задержали полицейские.
0
0
1
1
0
Комментарии (1)