Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения
Происшествия
сегодня, 12:56
За ночную кражу 35-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью 28 мая ранее судимый 35-летний мужчина разбил стекло, забрался в магазин и вынес алкоголь и продукты. Преступление записала камера видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Добровцу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
