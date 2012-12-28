Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения

35-летний житель Добровского округа подозревается в краже продуктов и алкоголя на 2 000 рублей из сетевого магазина в селе Доброе.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью 28 мая ранее судимый 35-летний мужчина разбил стекло, забрался в магазин и вынес алкоголь и продукты. Преступление записала камера видеонаблюдения.Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Добровцу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.