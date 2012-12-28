50-летний житель Станового нарвался на мошенников при покупке трактора

Мужчина лишился 384 000 рублей.

За выходные в полицию с заявлением о мошенничестве обратились несколько человек, в том числе двоих обманули при совершении покупок в интернете.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 50-летний житель Станового хотел купить трактор и перевел продавцу-мошеннику 384 000 рублей за саму технику, её транспортировку и таможенное оформление. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».37-летняя женщина покупала ванну на «Юле». Покупательница перешла по присланной мошенником ссылке и лишилась 10 000 рублей. Товар она так и не получила. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».А 20-летний парень хотел заработать на бирже и отправил мошенникам 133 600 рублей.