Соседи поссорились из-за женщины, сигарет и алкоголя: в ход пошли нож и газовый баллончик

В конфликте разбирался суд.

35-летнего жителя Задонского округа осудили за угрозу убийством и назначили ему 230 часов обязательных работ.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, поздно ночью 9 декабря 2025 года подсудимый устроил разборки c односельчанином. Конфликт начался из-за женщины, сигарет и алкоголя: до этого сожительница мужчины разбудила соседа, чтобы попросить у него сигареты и алкоголь, но тот выставил ее со своей территории. А женщина пожаловалась нетрезвому сожителю на негостеприимный прием.Вооружившись ножом, её сожитель пришел к дому соседа и стал стучать ногами в дверь. А когда хозяин вышел, наставил на него нож и высказал угрозу убийством в грубой нецензурной форме. Но сосед не растерялся и распылил гостю в лицо газ из баллончика, после чего вызвал полицию.