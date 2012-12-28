Налоговик обвиняется в содействии черным банкирам

Причастность сотрудника налоговой инспекции к деятельности обнальщиков вскрылась во время расследования уголовного дела.



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Следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о разглашении сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ), в отношении 57-летнего руководителя отдела регионального налогового органа.Факт противоправной деятельности должностного лица выявлен в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвиняемыми по которому проходят пятеро мужчин и три женщины. По версии следствия, они занимались переводами и инкассацией денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год ими произведены банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода превысил 168 млн рублей.«В ходе дальнейшего расследования уголовного дела теневых банкиров сотрудниками УМВД России по Липецкой области и регионального УФСБ при содействии отдела безопасности УФНС России по Липецкой области установлено, что с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции незаконно передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.По их просьбе мужчина следил, чтобы подконтрольные им счета, использовавшиеся для обналичивания денег и зарегистрированные на подставных индивидуальных предпринимателей, не попадали в поле зрения сотрудников налоговой инспекции, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов», — рассказали в полиции.По решению суда руководитель отдела отстранен от должности до завершения следствия по его делу. Проводится комплекс дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.