В России
88
сегодня, 13:24

В РФ введен в эксплуатацию имитатор космического пространства ПЕРСТ

В Курчатовском институте ведется работа над созданием системы жизнеобеспечения для космонавтов и будущих колонизаторов космоса.

В Научно-исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» введён в эксплуатацию испытательный стенд ПЕРСТ, предназначенный для моделирования условий космического пространства и тестирования двигательных установок, — пишет газета «Известия».

По данным издания, диаметр камеры стенда равен 5 метрам, а объем испытательного отсека составляет 300 кубических метров.

Уточняется, что на базе стенда начались испытания безэлектродных плазменных ракетных двигателей, которые, по словам президента НИЦ Михаила Ковальчука, могут использоваться для полетов на Марс.

В ближайшие 10 лет в России планируют запустить 16 научных аппаратов. Их миссии охватят освоение Луны, поиск следов жизни на Венере, изучение Солнца и космической погоды, а также наблюдение черных дыр и нейтронных звезд. Будущая национальная орбитальная станция РОС рассматривается как промежуточный этап для дальнейшего освоения Луны, Марса и других небесных тел.

В сфере освоения космоса Россия делает ставку на ядерные технологии, автоматические миссии и робототехнику — эти направления закладываются, в частности, в программы исследования Луны. Об этом рассказали ученые на тематическом заседании президиума Российской академии наук, прошедшем во второй день Недели космоса в России.

— Сегодня лидерство определяется способностью соединить в систему несколько направлений. Первое, нужно изготавливать материалы — разного качества и с уникальными свойствами. Второе — обеспечить весь процесс необходимой энергией. И третье — создать условия для жизнедеятельности в космическом пространстве. Эта формула отражает всю сложность современной космической гонки, — сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, особое место в этой системе занимает атомная энергетика. Российские ученые делают ставку на технологии прямого преобразования ядерной энергии в электричество. Речь идет, в частности, о термопарах, где разность температур между нагреваемой и охлаждаемой частями позволяет получать электрический ток, а также о термоэмиссионных установках, в которых при нагреве происходит испускание частиц и генерация электроэнергии.

Подобные разработки будут реализованы при освоении Луны. Опытный образец энергетического модуля изготовят к 2032 году. Его мощность составит 5 кВт. Серийные установки смогут работать в течение пяти лет, после чего их будут заменять на новые.

Ковальчук рассказал о прогрессе в области разработки безэлектродных плазменных ракетных двигателей — перспективных силовых установок, которые в будущем позволят освоить дальний космос, включая полеты на Марс. В частности, на этой неделе был введен в эксплуатацию испытательный стенд ПЕРСТ — имитатор космического пространства, предназначенный для проверки таких двигателей в условиях, максимально приближенных к реальным. Диаметр камеры стенда равен 5 м, а объем испытательного отсека — 300 куб. м.

По его словам, в течение ближайшего десятилетия в России планируется запуск 16 научных аппаратов по различным направлениям. Они будут посвящены исследованию Луны, включая посадочные миссии и создание базы, поиску следов жизни на Венере и экзопланетах, изучению Солнца и космической погоды, а также задачам биомедицины и подготовки человека к дальним полетам.
