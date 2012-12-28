На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +15
Общество
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
Происшествия
До Пасхи липчане будут с отоплением
Общество
Пассажирка автобуса, водители, велосипедист и пешеход: шесть человек пострадали в дорожных авариях
Происшествия
«Киа» и «Рено» горели ночью на Поперечном проезде
Происшествия
Дептранс мэрии Липецка организовал для горожан «пасхальные» автобусы
Общество
«Пятерочка» выручала: администратор магазина воровала продукты и унесла выручку
Происшествия
Дептранс мэрии Липецка организовал для горожан «пасхальные» автобусы
Общество
«Пятерочка» выручала: администратор магазина воровала продукты и унесла выручку
Происшествия
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Общество
Контейнеры в липецких дворах переполняются собранным на субботниках мусором
Общество
В луже на Липовской поселились утки
Общество
Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
В Липецкой области началась «Монетная неделя»: обменять мелочь можно в банках и сетевых магазинах
Экономика
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Общество
«Киа» и «Рено» горели ночью на Поперечном проезде
Происшествия
Читать все
Происшествия
1233
сегодня, 08:58

Пассажирка автобуса, водители, велосипедист и пешеход: шесть человек пострадали в дорожных авариях

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек. 

3 апреля в Липецке пострадала 56-летняя пассажирка автобуса: женщина получила травму на проспекте Победы, когда автобус столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 42-летнего водителя. Липчанку госпитализировали.

В тот же день на улице Доватора 45-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 28-летнего велосипедиста. Молодого мужчину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Вечером 4 апреля в Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 37-летнего водителя и «Тойота» с 45-летней женщиной за рулем. Женщину-водителя и ее 39-летнего пассажира доставили в больницу.

Ночью 5 апреля в Липецке на улице Ворошилова 19-летний водитель «Опеля» совершил наезд на 41-летнего пешехода, которого с травмой госпитализировали.

За прошедшие три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 51 аварию, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5107 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 24 водителя, за неиспользование ремней безопасности — 196.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4659 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. 

Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 118 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции. 

авария
ДТП
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
