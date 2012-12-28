Пассажирка автобуса, водители, велосипедист и пешеход: шесть человек пострадали в дорожных авариях

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

3 апреля в Липецке пострадала 56-летняя пассажирка автобуса: женщина получила травму на проспекте Победы, когда автобус столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 42-летнего водителя. Липчанку госпитализировали.В тот же день на улице Доватора 45-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 28-летнего велосипедиста. Молодого мужчину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.Вечером 4 апреля в Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 37-летнего водителя и «Тойота» с 45-летней женщиной за рулем. Женщину-водителя и ее 39-летнего пассажира доставили в больницу.Ночью 5 апреля в Липецке на улице Ворошилова 19-летний водитель «Опеля» совершил наезд на 41-летнего пешехода, которого с травмой госпитализировали.За прошедшие три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 51 аварию, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5107 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 24 водителя, за неиспользование ремней безопасности — 196.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4659 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 118 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции.