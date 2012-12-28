За два дня в Липецкой области выявили две фальшивые купюры

Одну подделку обнаружили в Ельце и одну — в Липецке.

17 марта в Ельце выявили фальшивую тысячерублёвую купюру. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подделка поступила в банковское учреждение из торговой точки. А 16 марта фальшивую купюру номиналом 2000 рублей выявили в банковском учреждении в Липецке.Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области уже подтвердили: деньги имеют признаки подделки и были изготовлены не Гознаком.Напомним, за прошлый год в Липецкой области обнаружили 39 поддельных купюр, в том числе 25 — номиналом 5000 рублей. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту.