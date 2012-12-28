Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Происшествия
243
50 минут назад
За два дня в Липецкой области выявили две фальшивые купюры
Одну подделку обнаружили в Ельце и одну — в Липецке.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области уже подтвердили: деньги имеют признаки подделки и были изготовлены не Гознаком.
Напомним, за прошлый год в Липецкой области обнаружили 39 поддельных купюр, в том числе 25 — номиналом 5000 рублей. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту.
0
0
0
0
1
Комментарии