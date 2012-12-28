Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Аналитики назвали процент новостроек с дефектами
Доля новостроек, в которых были выявлены дефекты, выросла до 93% в 2025 году, следует из исследования центра «Аналитика. Бизнес. Право». С результатами ознакомились «Известия».
«Дефекты носят массовый, повторяющийся характер, а не исключения. Нет устойчивого улучшения качества», — отмечают авторы исследования.
Подобная ситуация сложилась из-за длительного моратория, отмечают эксперты. С 1 января 2026-го начисления возобновлены, но выплаты отсрочены до конца года. Исключение: дольщики, устранившие брак сами с доказательством в суде. Однако чаще всего покупатели требуют, чтобы застройщики самостоятельно устраняли проблемы.
«Мораторий и отсрочка формируют для застройщиков демотивирующую среду: ослабление судебного давления снижает стимулы оперативно устранять недостатки до сдачи, перенося проблемы на этап эксплуатации и индивидуальные жалобы дольщиков, — отметили авторы исследования.
