Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Читать все
«Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города
Общество
В ссоре из-за межи в ход пошёл брус: им сосед сломал рёбра 31-летней женщине
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
Соседи забили тревогу: за вскрытой дверью обнаружили труп
Происшествия
«Помнишь кто это? Сегодня в аварию попал»
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%
Здоровье
В Ельце выявили фальшивую тысячерублёвую купюру
Происшествия
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Читать все
В России
48
сегодня, 17:09

Аналитики назвали процент новостроек с дефектами

Доля новостроек, в которых были выявлены дефекты, выросла до 93% в 2025 году, следует из исследования центра «Аналитика. Бизнес. Право». С результатами ознакомились «Известия».

Это выше, чем 90% в 2022-м и 2024-м, но ниже пика 95% в 2023-м. Прогноз на 2026–2028 годы — 95%, с коррекцией до 94% в 2029–2030-м.

«Дефекты носят массовый, повторяющийся характер, а не исключения. Нет устойчивого улучшения качества», — отмечают авторы исследования.
Подобная ситуация сложилась из-за длительного моратория, отмечают эксперты. С 1 января 2026-го начисления возобновлены, но выплаты отсрочены до конца года. Исключение: дольщики, устранившие брак сами с доказательством в суде. Однако чаще всего покупатели требуют, чтобы застройщики самостоятельно устраняли проблемы.

«Мораторий и отсрочка формируют для застройщиков демотивирующую среду: ослабление судебного давления снижает стимулы оперативно устранять недостатки до сдачи, перенося проблемы на этап эксплуатации и индивидуальные жалобы дольщиков, — отметили авторы исследования.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить