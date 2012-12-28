Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Караул! Один дом заливает фекалиями, в другом — течет крыша!
Жильцов домов ждут в региональном Следкоме.
«Здравствуйте, хотим прислать огласке ситуацию в доме. На протяжении четырех лет течет крыша. Обращались во все инстанции. Никто не помогает. Было уже два возгорания. УК ничего не предпринимает. Опасаемся за свою жизнь и жизнь наших детей», — написали жильцы дома № 20 по улице Бескрайней.
«Помогите!!! УК «Континент». Мы тонем в отходах и фекалиях. С 24 февраля 2026 года в подвалах дома забита канализация, все отходы наполняют подвал. С каждым днём жижи и других отходов становится больше. Трубы требуют ремонта. Делаем заявки в ЕДС, реакций нет. В случае атаки БПЛА и ракетной опасности нам негде укрыться», — это крик о помощи от жильцов дома № 23а на улице Ангарской.
Уточним, как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, подвал дома на Ангарской убежищем не считается. В случае атаки жильцы могут укрыться в соседних домах № 21,25 и 27. Зато этот дом считается элитным. Его построили сравнительно недавно, в 2008 году. За однокомнатную квартиру в этом доме просят четыре миллиона рублей.
Мы обратились в обслуживающие дома управляющие компании. В первом случае это «Жилфондпроект», во втором — «Континент». И обнаружили, что у приёмных УК один номер телефона: 24-34-49. Сходится и почтовый адрес: улица 50 лет НЛМК, 15. По телефону нам ответила секретарь, которая обещала передать нашу просьбу о комментарии руководству. И на этом все.
Тогда мы обратились в региональный Следком. На днях его руководитель Евгений Шаповалов побывал в терпящем коммунальное бедствие доме № 61в на улице Московской, и после этого визита было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. В Следкоме рекомендовали жильцам домов на улицах Бескрайней и Ангарской написать соответствующее обращение. Управление СК находится на улице Гагарина, 72, в него можно прийти в рабочее время.
