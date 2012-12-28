Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Происшествия
Девушка обокрала 75-летнюю пенсионерку, пока её мать и хозяйка пили чай
Деньги 18-летняя девушка потратила на выплаты по кредитам.
«В полицию с заявлением о краже денег обратилась 75-летняя пенсионерка, к которой двумя днями ранее приходила знакомая со своей 18-летней дочерью. После их ухода ельчанка обнаружила пропажу 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Оказалось, что пока мать девушки и хозяйка квартиры пили чай на кухне, она нашла в шкафу подарочный конверт с деньгами и забрала из него часть наличных, понадеявшись, что так хозяйка не обнаружит пропажу.
Чужими деньгами ельчанка оплатила свои займы. Остались только пять тысяч рублей — они изъяты.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража».
