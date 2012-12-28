Все новости
Происшествия
111
сегодня, 19:22
1

Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза

За год в Липецкой области обнаружили 39 поддельных купюр, в том числе 25 – номиналом 5000 рублей.

В прошлом году в банковском секторе Липецкой области выявили 39 поддельных купюр Банка России. Это на 22 штуки меньше, чем год назад.

«Поддельных пятитысячных банкнот вывели из обращения почти в два раза меньше, чем год назад — 25 штук. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Липчанам напоминают, как самим проверить деньги на подлинность: на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.
фальшивомонетчики
0
0
1
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
омсквич
сегодня, 19:49
Потому что печатать стало невыгодно. Даже по фальшивомонетчикам ударил кризис
Ответить
