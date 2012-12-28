Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза

За год в Липецкой области обнаружили 39 поддельных купюр, в том числе 25 – номиналом 5000 рублей.

В прошлом году в банковском секторе Липецкой области выявили 39 поддельных купюр Банка России. Это на 22 штуки меньше, чем год назад.«Поддельных пятитысячных банкнот вывели из обращения почти в два раза меньше, чем год назад — 25 штук. Также эксперты банков нашли 12 поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную и одну сторублевую банкноту», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчанам напоминают, как самим проверить деньги на подлинность: на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.