Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Общество
255
34 минуты назад
2

На улице Гоголя появилась писающая труба

Но в аварийно-диспетчерскую службу пока обращений не было.

Жильцы дома №21 по улице Гоголя в Липецке жалуются на новую «достопримечательность», чем-то напоминающую знаменитого Писающего мальчика — один из наиболее известных символов Брюсселя и Бельгии.

Но в Липецке фонтан бьёт не из статуи, а как обычно — из трубы, которую прорвало у второго подъезда дома. Сейчас вода стекает по пандусу.

Дом обслуживает управляющая компания OOO «Умный дом», но после 17:00 мы в нее не дозвонились. Как сообщили GOROD48 по телефону аварийно-диспетчерской службы, пока никто из жильцов дома к ним не обращался.
ЖКХ
0
1
2
3
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тепло
15 минут назад
В управляющую компанию написали в чате в 15 -32 .Диспетчер ответила ,что заявку кому то передали .Два часа до окончания рабочего времени .Было указано , чтобы устранили срочно , естественно никто не появился
Ответить
48
17 минут назад
У нас на 9м в подвале так же льётся. А директору УК весело.
Ответить
