На улице Гоголя появилась писающая труба

Жильцы дома №21 по улице Гоголя в Липецке жалуются на новую «достопримечательность», чем-то напоминающую знаменитого Писающего мальчика — один из наиболее известных символов Брюсселя и Бельгии.Но в Липецке фонтан бьёт не из статуи, а как обычно — из трубы, которую прорвало у второго подъезда дома. Сейчас вода стекает по пандусу.Дом обслуживает управляющая компания OOO «Умный дом», но после 17:00 мы в нее не дозвонились. Как сообщили GOROD48 по телефону аварийно-диспетчерской службы, пока никто из жильцов дома к ним не обращался.