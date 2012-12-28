Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
На улице Гоголя появилась писающая труба
Но в аварийно-диспетчерскую службу пока обращений не было.
Но в Липецке фонтан бьёт не из статуи, а как обычно — из трубы, которую прорвало у второго подъезда дома. Сейчас вода стекает по пандусу.
Дом обслуживает управляющая компания OOO «Умный дом», но после 17:00 мы в нее не дозвонились. Как сообщили GOROD48 по телефону аварийно-диспетчерской службы, пока никто из жильцов дома к ним не обращался.
