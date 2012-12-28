Все новости
Спорт
56
24 минуты назад

Удивительная команда! С каким бы счётом не вела, всё равно проиграет

В Самаре липецкая дружина вновь повергла в ступор.

В очередной раз хлопнуть дверью по лицу своих болельщиков удалось МХК «Липецк». Во втором матче в Самаре липецкие хоккейные уникумы уверенно вышли вперёд в начале третьего периода с преимуществом в три (!) шайбы, но в итоге потерпели очередное фиаско – 3:5.

Пикантность встречам в Самаре придавал тот факт, что хозяева хоть и не хватают звезды с неба, но занимают то самое 8-е место, дающее право выхода в плей-офф, на которое раньше устно заявляли претензии липчане.

Вчера всплеск в игре произошёл у Аркадия Харитонова, который оформил «дубль» на 5-й и 8-й минутах. Теперь у 19-летнего воспитанника казанского хоккея в 38 матчах этого сезона за «Липецк» 7 голов и 6 результативных передач. На 24-й минуте защитник Максим Пташников забросил третью шайбу – 3:0… Все шайбы липчане забросили в равных составах.

Хозяева не сдались: на 31-й минуте они поразили ворота Кирилла Акатова в большинстве, до второго перерыва успели отличиться ещё раз. А в заключительном периоде забросили три безответные шайбы…

xl9JkHXuAgIy9elVNYQn5MAWImEANfNJGIRC6N8ul9aC3Bedgnzmer2-1Yk4tPRKKoyhoRZ1HhnSTW21OLoN4tAd.jpg

Хозяева словно бы фору давали липчанам. А потом повеселились и порадовались

Первый матч в Самаре тоже завершился победой местной команды. Липчане забросили первую шайбу во встрече – Никита Статинский на 2-й минуте и последнюю – Даниил Зубаков на 32-й.

Липецкая команда не перестаёт удивлять умением проиграть в любой ситуации. В декабре в Глазове подопечные Дмитрия Евстигнеева вели даже крупнее – 4:0, а итог – 4:5 по буллитам. А в первой игре-2026 в Новочебоксарске вышла вперёд – 2:0. Итог, как вы уже догадались – 2:3.

В феврале «Липецк» потерпел поражения во всех 8 матчах, в которых участвовал. Среди них попадались такие «перлы», как тотальное уничтожение команды на родной площадке рязанскими «десантниками» – 0:7.

В турнирной таблице липчане предпоследние 12-е место – 40 матчей, 23 очка. У «Самары» на нижней подножке плей-офф – 42 игры, 39 очков. И в цифрах и по игре между командами – пропасть.

Мучиться осталось всего 8 встреч, ближайшие 25 и 26 февраля в Пензе с «Дизелистом».

Фото МХК «Самара»
Хоккей
МХК «Липецк»
