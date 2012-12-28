Удивительная команда! С каким бы счётом не вела, всё равно проиграет

В Самаре липецкая дружина вновь повергла в ступор.

Хозяева не сдались: на 31-й минуте они поразили ворота Кирилла Акатова в большинстве, до второго перерыва успели отличиться ещё раз. А в заключительном периоде забросили три безответные шайбы…









Хозяева словно бы фору давали липчанам. А потом повеселились и порадовались