Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Происшествия
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Клубы дыма поднялись над центром Липецка
Происшествия
В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч
Происшествия
Что там внутри: как в лесах считают птиц и зверей
Общество
Рано утром в пяти округах области объявлялся красный уровень
Происшествия
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Происшествия
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин
Общество
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Ночь в Липецкой области прошла под вой сирен
Происшествия
Перерыв между красными уровнями оказался недолгим
Происшествия
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин
Общество
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Происшествия
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
Объявлена отмена красного уровня в муниципалитетах области
Происшествия
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Второй век разменял житель Ельца Виктор Собов
Общество
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Происшествия
142
сегодня, 17:09
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
По Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
2
0
1
Комментарии