Отчаянные попытки покорить масленичный столб
Общество
Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге
Общество
Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Происшествия
Зима в парке Победы сожжена
Общество
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Неделя 48
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Перерыв после отмены красного уровня и введения его вновь оказался недолгим
Происшествия
391
38 минут назад

Ночь в Липецкой области прошла в режиме опасности атак БПЛА и ракет

Красный уровень отменили утром.

Всю ночь в Липецкой области действовали красный уровень и ракетная опасность.

Ракетную опасность объявили в 03.57, отменили в 04.31.

Красный уровень был снят в 06.14.

В 06.41 отменен и желтый уровень.
красный уровень
ракетная
опасность
отмена
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
