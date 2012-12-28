Ночь в Липецкой области прошла в режиме опасности атак БПЛА и ракет

Красный уровень отменили утром.

Всю ночь в Липецкой области действовали красный уровень и ракетная опасность.Ракетную опасность объявили в 03.57, отменили в 04.31.Красный уровень был снят в 06.14.В 06.41 отменен и желтый уровень.