Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
38 минут назад
Ночь в Липецкой области прошла в режиме опасности атак БПЛА и ракет
Красный уровень отменили утром.
Ракетную опасность объявили в 03.57, отменили в 04.31.
Красный уровень был снят в 06.14.
В 06.41 отменен и желтый уровень.
