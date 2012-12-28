В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
239
сегодня, 17:17
В Долгоруковском округе утром горел дом
Никто не пострадал.
По данным УГПСС Липецкой области, cообщение о пожаре поступило в пожарную часть №38 села Жерновное в 06:14.
Загорелся чердак. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших нет.
