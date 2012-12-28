В Долгоруковском округе утром горел дом

Никто не пострадал.

Сегодня рано утром в селе Нижний Ломовец Долгоруковского округа горел частный жилой дом.По данным УГПСС Липецкой области, cообщение о пожаре поступило в пожарную часть №38 села Жерновное в 06:14.Загорелся чердак. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших нет.