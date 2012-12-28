Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
Общество
Читать все
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
Житель Грязей пошел под суд за поджог машины жены оппонента
Происшествия
Два дома в Липецке остались без отопления
Общество
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Читать все
В России
39
28 минут назад

В РФ одобрили закон о профилактике «уклонения от защиты страны»

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.

Госдума на заседании 18 февраля приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, связанных с искажением исторической правды.

Законопроектом предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, в части противодействия искажению исторической правды и предупреждения уклонений от обязанности по защите Отечества, — говорится на сайте Госдумы.

Голосование было единогласным, «за» высказался 371 депутат, — передает РБК.

Документ дополняет перечень правонарушений, по которым проводится профилактика: к уже существующим добавятся «предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействие искажению исторической правды».

Авторами законопроекта стала группа депутатов и сенаторов, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Совфеда по обороне Владимир Булавин.

«Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, — это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории».


уклонисты
защитники
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить