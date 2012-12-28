Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
В РФ одобрили закон о профилактике «уклонения от защиты страны»
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.
Законопроектом предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, в части противодействия искажению исторической правды и предупреждения уклонений от обязанности по защите Отечества, — говорится на сайте Госдумы.
Голосование было единогласным, «за» высказался 371 депутат, — передает РБК.
Документ дополняет перечень правонарушений, по которым проводится профилактика: к уже существующим добавятся «предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействие искажению исторической правды».
Авторами законопроекта стала группа депутатов и сенаторов, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Совфеда по обороне Владимир Булавин.
«Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, — это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, «предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории».
