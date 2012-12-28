Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Ехавшая на устранение засора машина увязла в снежной каше
В «РВК-Липецк» раскритиковали работу управляющих компаний по расчистке снега.
В «РВК-Липецк» рассказали, что во время снегопадов и ледяного дождя число засоров на сетях водоотведения вырастает, а тяжелая техника не может проехать по внутриквартальным проездам и дворам из-за снежных валов, накатов и наледи.
«Доступ к месту засора должен обеспечиваться управляющими организациями, обслуживающими жилой фонд. Однако с этим на протяжении длительного времени наблюдаются проблемы», —сообщили в дирекции по производству компании «РВК-Липецк».
Компания составила перечень адресов, на которые не смогла проехать техника: ул. 9 Мая, 22а, пер. Рудный, 13, ул. Амурская, 1, ул. Космонавтов, 56/1, 49/1, 13/2, 47/6, 15/2, 15/3, 13/2, ул. Суворова, 19, Осенний пр-д, 2а, ул. Фрунзе, 30, ул. Плеханова, 1а, ул. А. Макарова, 28, ул. З. Космодемьянской, 4а, ул. Энергостроителей, 17а, ул. Дзержинского, 7, ул. Жуковского, 21, ул. Елецкая, 67, ул. Черняховского, 17/2, ул. 40 лет Октября, 31, 33, ул. Московская, 21, ул. Невского, 27, пл. Аксакова, 1, ул. П. Смородина, 16, пр-т Победы, 21, ул. Звездная, 4, 4/3, ул. 8 Марта, 24/2, пер. Баумана, 5, ул. Папина, 31б, 35, 15, ул. Гагарина, 74б, 81, ул. Неделина, 3а, 12а, ул. Вермишева, 23а, ул. Шкатова, 25, ул. Стаханова, 18б, 69, ул. Циолковского, 28, 39, ул. Ярославская, 13, пл. Торговая, 2, ул. Мичурина, 30, ул. Терешковой, 5/3, ул. Доватора, 12, ул. М. Расковой, 18, ул. Кривенкова, 5, ул. 4 Пятилетки, 42, ул. Катукова, 32, ул. Советская, 64.
На улицу Папина энергетики все же добрались благодаря мастерству водителя.
