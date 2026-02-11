Все новости
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Какую оценку вы поставите за уборку Липецка от снега?
Говорит Липецк
30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника
Происшествия
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
63-летний мужчина пострадал в пожаре на улице Терешковой
Происшествия
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Лев-Толстовской пенсионерке вернули похищенные мошенниками более 300 000 рублей
Происшествия
28 февраля в Липецке заработают выездные пункты вакцинации от бешенства
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: искусство махать шашкой, добавят ли липчанам дни к отпуску?
Общество
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Происшествия
884
сегодня, 09:08
1

63-летний мужчина пострадал в пожаре на улице Терешковой

Пять человек спасены, 18 эвакуированы.

Ранним утром 11 февраля во время пожара в пятиэтажке на улице Терешковой в Липецке пострадал 63-летний мужчина. Еще жильцов дома спасены и 18 эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь вспыхнул в квартире, повреждена ее отделка на пяти квадратных метрах.

Площадь вчерашнего пожара в кабинете психолога детского сада №42 составила пять квадратных метров. Напомним, из здания детсада были эвакуированы 48 детей и 14 педагогов.  

photo_2026-02-11_09-09-39.jpg

Два пожара 10 февраля произошли в Добровском округе: утром в селе Замартынье на две трети сгорела надворная постройка, днем в селе Кореневщино сгорела баня.
МЧС
пожар
1
4
1
0
0

Комментарии (1)

Комментарии (1)
Как гость
Сначала новые
Сначала новые
Р
сегодня, 09:17
Все старое. Жкх проводка. Ещё люди в бараках живут. 21 век, слов нет
Ответить
