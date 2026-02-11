Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
сегодня, 09:08
63-летний мужчина пострадал в пожаре на улице Терешковой
Пять человек спасены, 18 эвакуированы.
Огонь вспыхнул в квартире, повреждена ее отделка на пяти квадратных метрах.
Площадь вчерашнего пожара в кабинете психолога детского сада №42 составила пять квадратных метров. Напомним, из здания детсада были эвакуированы 48 детей и 14 педагогов.
Два пожара 10 февраля произошли в Добровском округе: утром в селе Замартынье на две трети сгорела надворная постройка, днем в селе Кореневщино сгорела баня.
