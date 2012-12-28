Сегодня в Липецке: искусство махать шашкой, добавят ли липчанам дни к отпуску?

Сегодня нас ждёт вечер диафильмов, концерты в музыкальных школах и последний морозный день.

В Липецке вновь прохладно, температура от -9 до -11 градусов, но синоптики утверждают, что так будет последний день. Уже с завтрашнего дня начнётся потепление, а к выходным погода вырулит примерно на нулевую температуру. Сегодняшний день не принесёт и осадков.

































Зимним вечером – самое то: собраться в уютной компании, устроиться перед белым экраном и слушать неизвестные, а также известные истории. Очень полезно детям т.к. живые картинки гораздо лучше развивают воображение.













В небольших населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты для врачей составляет 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц на территориях Липецкой области с населением от 50 до 100 тысяч человек ежемесячно получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей.













Против выступили 9% респондентов, воздержались 19%, задавшись резонным вопросом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?».









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Айвазовского, 7;- ул. Кривенкова, 7, 5;- ул. Катукова, 40а, 42:- пр-т. Победы, 22а.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211;- ул. Зоологическая, 38;- ул. Индустриальная, 2, 112, 119а, 175, 183а;- ул. Механизаторов, 16;- ул. Небесная, 10, 15;- ул. Орловская;- ул. Полярная, 19;- ул. Речная, 24а;- ул. Садовая, 51;- ул. Сенная, 2;- ул. Смоленская, 40, 43;- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;- пер. Рядовой.В городе, как в джунглях, постоянно нужно быть начеку. Чтобы не угодить в ловушку на дороге, не забывайте проверять маршрут в приложении.В 18:31 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вновь проведут вечер диафильмовВолшебные истории читает Дина Кюнбергер.В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится очередное занятие по столь важному умению для современного человека, как фехтование шашкойЗанятие под руководством Марии Фисюн длится 1 час 20 минут, за которые обещают научить 3-м движениям фланкировки. И конечно все это под музыку. Казачью. «Ойся ты, ойся», наверное.В 11:00 и в 15:00 в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) пройдут мастер-классы по выжиганиюБиблиотека приглашает желающих 7- 14 лет. В анонсе знакомый практически каждому советскому пионеру вид деятельности назван «новым направлением прикладного творчества». Что ж, всё новое – это давно забытое старое. А выжигать по дереву – это классно!В 10:00 в Детской школе искусств №4 им. И.А. Балакирева (ул. 40 лет Октября, 5) состоится выступление солистов и ансамблейВ 18:00 в большом зале детской музыкальной школы №1 им. М.И.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдет концерт гитарной музыки «От классики до современности»Более 7,7 тысяч медработников Липецкой области получили от СФР 1,6 млрд рублей в виде специальных социальных выплат, утверждают на сайте правительства Липецкой области.Для медиков, работающих в населенных пунктах, где проживает свыше 100 тысяч человек, специальная социальная выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от категории специалиста.72% липчан в опросе SuperJob поддержали идею считать отпуска не в календарных, а в рабочих днях. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, в случае его принятия продолжительность даже стандартного отпуска из 28 дней (4 недели) увеличится, минимум, на 8 дней.Идея похожа на предложение о 4-х дневной рабочей неделе: многие радовались, совершенно не принимая во внимания, что по факту зарплаты упадут приблизительно на 20%.Впрочем, не факт, что закон об отпусках будет принят. Его внесла вовсе не та партия, любая инициатива которой принимается по умолчанию. В канун предстоящих осенних выборов в отечественный парламент многие депутаты и партии готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы понравиться кураторам и даже избирателям. В противном случае осенью им грозит размандачивание, т.е. мандат придётся сдать. Вместе с привилегиями.