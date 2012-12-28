Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Липецкая вечЁрка: умер известный ученый, пожар в детском саду, и почему берут деньги за нечищенные парковки
Общество
18
33 минуты назад
Сегодня в Липецке: искусство махать шашкой, добавят ли липчанам дни к отпуску?
Сегодня нас ждёт вечер диафильмов, концерты в музыкальных школах и последний морозный день.
В Липецке вновь прохладно, температура от -9 до -11 градусов, но синоптики утверждают, что так будет последний день. Уже с завтрашнего дня начнётся потепление, а к выходным погода вырулит примерно на нулевую температуру. Сегодняшний день не принесёт и осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Кривенкова, 7, 5;
- ул. Катукова, 40а, 42:
- пр-т. Победы, 22а.
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211;
- ул. Зоологическая, 38;
- ул. Индустриальная, 2, 112, 119а, 175, 183а;
- ул. Механизаторов, 16;
- ул. Небесная, 10, 15;
- ул. Орловская;
- ул. Полярная, 19;
- ул. Речная, 24а;
- ул. Садовая, 51;
- ул. Сенная, 2;
- ул. Смоленская, 40, 43;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- пер. Рядовой.
В городе, как в джунглях, постоянно нужно быть начеку. Чтобы не угодить в ловушку на дороге, не забывайте проверять маршрут в приложении.
Вечер диафильмов
В 18:31 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вновь проведут вечер диафильмов (12+).
Зимним вечером – самое то: собраться в уютной компании, устроиться перед белым экраном и слушать неизвестные, а также известные истории. Очень полезно детям т.к. живые картинки гораздо лучше развивают воображение.
Волшебные истории читает Дина Кюнбергер.
Рука крепка...
В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится очередное занятие по столь важному умению для современного человека, как фехтование шашкой (12+).
Занятие под руководством Марии Фисюн длится 1 час 20 минут, за которые обещают научить 3-м движениям фланкировки. И конечно все это под музыку. Казачью. «Ойся ты, ойся», наверное.
Здесь и вверху фото vk.com/mariafesune
Выжигание по дереву
В 11:00 и в 15:00 в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) пройдут мастер-классы по выжиганию (6+).
Фото vk.com/erudit_lip
Библиотека приглашает желающих 7- 14 лет. В анонсе знакомый практически каждому советскому пионеру вид деятельности назван «новым направлением прикладного творчества». Что ж, всё новое – это давно забытое старое. А выжигать по дереву – это классно!
Концерты
В 10:00 в Детской школе искусств №4 им. И.А. Балакирева (ул. 40 лет Октября, 5) состоится выступление солистов и ансамблей (6+).
В 18:00 в большом зале детской музыкальной школы №1 им. М.И.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдет концерт гитарной музыки «От классики до современности» (6+).
Фото vk.com/dshi1lipetsk
Медики получают поддержку
Более 7,7 тысяч медработников Липецкой области получили от СФР 1,6 млрд рублей в виде специальных социальных выплат, утверждают на сайте правительства Липецкой области.
В небольших населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты для врачей составляет 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц на территориях Липецкой области с населением от 50 до 100 тысяч человек ежемесячно получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей.
Увеличатся ли отпуска?
72% липчан в опросе SuperJob поддержали идею считать отпуска не в календарных, а в рабочих днях. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, в случае его принятия продолжительность даже стандартного отпуска из 28 дней (4 недели) увеличится, минимум, на 8 дней.
Против выступили 9% респондентов, воздержались 19%, задавшись резонным вопросом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?».
Идея похожа на предложение о 4-х дневной рабочей неделе: многие радовались, совершенно не принимая во внимания, что по факту зарплаты упадут приблизительно на 20%.
Впрочем, не факт, что закон об отпусках будет принят. Его внесла вовсе не та партия, любая инициатива которой принимается по умолчанию. В канун предстоящих осенних выборов в отечественный парламент многие депутаты и партии готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы понравиться кураторам и даже избирателям. В противном случае осенью им грозит размандачивание, т.е. мандат придётся сдать. Вместе с привилегиями.
Дорогие липчане! Продолжаем наращивать ВВП страны, но не забываем о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят мгновенно ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
0
0
0
0
0
Комментарии