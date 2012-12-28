Все новости
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Общество
18
33 минуты назад

Сегодня в Липецке: искусство махать шашкой, добавят ли липчанам дни к отпуску?

Сегодня нас ждёт вечер диафильмов, концерты в музыкальных школах и последний морозный день.

Морозы прощаются?

В Липецке вновь прохладно, температура от -9 до -11 градусов, но синоптики утверждают, что так будет последний день. Уже с завтрашнего дня начнётся потепление, а к выходным погода вырулит примерно на нулевую температуру. Сегодняшний день не принесёт и осадков.

IMG_3846.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Кривенкова, 7, 5;
- ул. Катукова, 40а, 42:
- пр-т. Победы, 22а.

4vqxmsoimklcx6af0jwsfwhtl2vu6mmw.jpg

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211;
- ул. Зоологическая, 38;
- ул. Индустриальная, 2, 112, 119а, 175, 183а;
- ул. Механизаторов, 16;
- ул. Небесная, 10, 15;
- ул. Орловская;
- ул. Полярная, 19;
- ул. Речная, 24а;
- ул. Садовая, 51;
- ул. Сенная, 2;
- ул. Смоленская, 40, 43;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- пер. Рядовой.

IMG_3976.jpg

Пробки

В городе, как в джунглях, постоянно нужно быть начеку. Чтобы не угодить в ловушку на дороге, не забывайте проверять маршрут в приложении.


Вечер диафильмов

В 18:31 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вновь проведут вечер диафильмов (12+).

Зимним вечером – самое то: собраться в уютной компании, устроиться перед белым экраном и слушать неизвестные, а также известные истории. Очень полезно детям т.к. живые картинки гораздо лучше развивают воображение.

zuho2f9fwhe3ti2871k2hk775vn36idq.jpg

Волшебные истории читает Дина Кюнбергер.

Рука крепка...

В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится очередное занятие по столь важному умению для современного человека, как фехтование шашкой (12+).

Занятие под руководством Марии Фисюн длится 1 час 20 минут, за которые обещают научить 3-м движениям фланкировки. И конечно все это под музыку. Казачью. «Ойся ты, ойся», наверное.

Y51uKHuQjvD1wCC_zrgW5rl77kVMk0TgJ_dHEb0Obch3l-T4FVU51o3Iz6fkaoJ5NM4BitNdEt106YjwvJUERcnI.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/mariafesune

Выжигание по дереву

В 11:00 и в 15:00 в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) пройдут мастер-классы по выжиганию (6+).

vqUOMo_07qr9Rk-IYV_1kTDuOo56mvK5lVKBZnvLsYbJIYBgJ4-ve4sgoh-QH7BpI3uv09swGuEq0Q4CPbS5_xwT.jpg

Фото vk.com/erudit_lip

Библиотека приглашает желающих 7- 14 лет. В анонсе знакомый практически каждому советскому пионеру вид деятельности назван «новым направлением прикладного творчества». Что ж, всё новое – это давно забытое старое. А выжигать по дереву – это классно!

Концерты

В 10:00 в Детской школе искусств №4 им. И.А. Балакирева (ул. 40 лет Октября, 5) состоится выступление солистов и ансамблей (6+).

В 18:00 в большом зале детской музыкальной школы №1 им. М.И.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдет концерт гитарной музыки «От классики до современности» (6+).

zX0-6q83Cp8PnL9vmsgMPUaINTj__x2ikE7RTfOu9rWOCA5nbyFpZWxOXyNyK-SZLjXkvBiUgGO4qjGjc-sOy719.jpg

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Медики получают поддержку

Более 7,7 тысяч медработников Липецкой области получили от СФР 1,6 млрд рублей в виде специальных социальных выплат, утверждают на сайте правительства Липецкой области.

В небольших населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты для врачей составляет 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц на территориях Липецкой области с населением от 50 до 100 тысяч человек ежемесячно получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей.

_IMG334333.jpg

Для медиков, работающих в населенных пунктах, где проживает свыше 100 тысяч человек, специальная социальная выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от категории специалиста.

Увеличатся ли отпуска?

72% липчан в опросе SuperJob поддержали идею считать отпуска не в календарных, а в рабочих днях. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, в случае его принятия продолжительность даже стандартного отпуска из 28 дней (4 недели) увеличится, минимум, на 8 дней.

Против выступили 9% респондентов, воздержались 19%, задавшись резонным вопросом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?».

jbnvul2xcj20aiqsx1h2vqkicthtj0fz.jpg

Идея похожа на предложение о 4-х дневной рабочей неделе: многие радовались, совершенно не принимая во внимания, что по факту зарплаты упадут приблизительно на 20%.

Впрочем, не факт, что закон об отпусках будет принят. Его внесла вовсе не та партия, любая инициатива которой принимается по умолчанию. В канун предстоящих осенних выборов в отечественный парламент многие депутаты и партии готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы понравиться кураторам и даже избирателям. В противном случае осенью им грозит размандачивание, т.е. мандат придётся сдать. Вместе с привилегиями. 

Дорогие липчане! Продолжаем наращивать ВВП страны, но не забываем о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят мгновенно ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
