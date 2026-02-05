В Липецке прошла первая в этом году специализированная ярмарка вакансий для женщин

Работу с зарплатой до 130 000 рублей предлагали 13 ведущих предприятий области.

Формат ярмарок высоких зарплат, успешно зарекомендовавший себя в регионе, набирает популярность. 5 февраля в офисе «Работа России» на площади Победы, 6а, стало тесно от скопления представителей липецких компаний и соискательниц.В ярмарке участвовали предприятия из разных сфер экономики — промышленности, энергетики, медицины, банковского сектора и госучреждений.Зарплаты предлагались разные, но никак не ниже 40 тысяч. Например, предприятие, производящее станки, объявило вакансию главного инженера с зарплатой 130 тысяч. От 70 тысяч и выше предлагали специалисту по охране труда в Центре скорой медицинской помощи. Он же ищет водителей, причем любого пола, с зарплатой от 50 тысяч. Представитель Центра объясняла соискательницам, что вакансий много — от уборщиц до медперсонала, с разными зарплатами.Известная энергетическая компания, кроме слесарей и мастеров, набирает женщин в отдел сбыта, машинистов котлов с зарплатой 55–60 тысяч, аппаратчиков химводоочистки с зарплатой 45–50 тысяч.70 тысяч предлагает известная торговая сеть администраторам, 60 тысяч — завод бытовой техники операторам производственной линии.Много вакансий от кондитерских и пекарен. Умелые пекари сегодня нарасхват, и им сразу предлагают от 70 тысяч.Чего же хотели сами соискательницы? Здесь можно было встретить женщин разного возраста и с разными запросами.— Для меня важны стабильность и белая зарплата. Хочется чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Здесь я пообщалась напрямую с HR-ами промышленных предприятий и даже госучреждений. На таких ярмарках совсем другой уровень доверия, чем в переписке на сайте. Всегда лучше, когда общение идет «глаза в глаза» и видишь, с кем общаешься. Кстати, договорились уже на собеседование на позицию руководителя отдела в одном из госучреждений, — рассказала GOROD48 липчанка Ольга Горлукович.— Я ещё только заканчиваю учёбу, но уже активно ищу место для старта. Предложений много приходит и к нам в вуз, запросы — адресные, стабильные, и это тоже хорошо, но я решила немного расширить круг поисков. Мысль рассылать резюме в пустоту немного пугала, а вот поход на ярмарку как опыт стал интересен. Здесь я за один раз смогла лично презентовать себя в трёх компаниях из сферы финансов, которые мне интересны. Получила ценные советы, как лучше позиционировать свой пока еще маленький опыт, — оценила ярмарку 22-летняя Аня.— Работодатели предложили сегодня и инженерно-технические специальности, и работу для выпускников вузов, и рабочие специальности. Очень востребованы операторы линий, котельных, операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, повара и пекари, кондитеры, механики, электрики, энергетики и многие другие. Служба занятости активно работает с рабочими специальностями и готова обучать разным профессиям тех, кто решит или поменять профиль, или повысить квалификацию, или с нуля начать рабочую профессию. При этом, если кому-то кажется, что многие из перечисленных специальностей — мужские, то нет, профессии не делятся ни на мужские, ни на женские, и это закреплено трудовым законодательством. Сегодня мы видим женщин — капитанов кораблей и даже ледоколов, машинистов поездов. У нас есть хороший опыт с особой экономической зоной, когда мы обучили девушек на операторов станков с числовым программным управлением, и они успешно работают на предприятиях ОЭЗ «Липецк». Также мы помогаем и с выявлением психологической склонности к той или иной профессии, — говорит начальник отдела активной политики занятости службы занятости Липецкой области Ольга Артеменко.19-летняя Виктория Сергеева, недавняя выпускница колледжа, тоже пришла на ярмарку:— Я немного растеряна после окончания учёбы. Теория — это одно, а кем работать на практике – другое. На ярмарке меня сразу направили к карьерному психологу. После беседы стало гораздо понятнее, в каком направлении двигаться, какие мои сильные стороны действительно востребованы. Это сняло много тревоги.Но ищут работу и пенсионеры. Людмиле Семёновне 60 лет:— На пенсии чувствую в себе силы и желание быть полезной, да и подработать хочется. Искала вариант с гибким или неполным графиком. Оказалось, что мой многолетний опыт бухгалтера очень интересует один из банков для проекта с удалённой работой. Возраст здесь не стал помехой для разговора, — говорит она.Интересно, что ярмарку посещали не только соискательницы. Акимов Андрей пришёл узнать информацию для своей сестры, которая находится в декретном отпуске.— Она пока с ребёнком, но уже подумывает о возвращении к работе. Я увидел в новостях анонс ярмарки и решил «разведать обстановку». Интересные вакансии есть. Обязательно уговорю её приехать на следующую такую ярмарку.Ярмарка высоких зарплат для женщин, организованная службой занятости Липецкой области, — первая в этом году. Такие ярмарки запланированы на весну и осень. В 2024 году было проведено семь таких ярмарок, которые посетили около 1000 женщин, а в 2025 году прошло 11 мероприятий, охвативших более 2500 жительниц Липецкой области.