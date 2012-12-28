Спасатели предупредили о новых холодах

Несмотря на то, что морозы немного отступили, расслабляться рано.

Завтра, 6 февраля, В Липецкой области сохраняется опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточной температурой от -17 до 18 градусов. Это на 9-10 градусов ниже средних многолетних значений, предупредили в МЧС России по Липецкой области.В такие холода спасатели не рекомендуют выходить на улицу без необходимости, тепло одеваться и беречь уши, нос, щёки и пальцы.При обморожении нельзя растирать обмороженные участки снегом — это травмирует уже повреждённую кожу, а также опускать обмороженные руки или ноги в горячую воду — слишком быстрое отогревание приведёт к некрозу поверхности кожи. В случае переохлаждения или обморожения рекомендуется как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.Если кому-то требуется помощь можно позвонить по телефонам 01, с мобильного 101, а также8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.