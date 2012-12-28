Все новости
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
Платные парковки остались платными и под снегом
Общество
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
Происшествия
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
У Петровского моста предложена парковка на 172 машиноместа: экологи против
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Общество
1305
сегодня, 15:48
3

Спасатели предупредили о новых холодах

Несмотря на то, что морозы немного отступили, расслабляться рано.

Завтра, 6 февраля, В Липецкой области сохраняется опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточной температурой от -17 до 18 градусов. Это на 9-10 градусов ниже средних многолетних значений, предупредили в МЧС России по Липецкой области.

В такие холода спасатели не рекомендуют выходить на улицу без необходимости, тепло одеваться и беречь уши, нос, щёки и пальцы.

При обморожении нельзя растирать обмороженные участки снегом — это травмирует уже повреждённую кожу, а также опускать обмороженные руки или ноги в горячую воду — слишком быстрое отогревание приведёт к некрозу поверхности кожи. В случае переохлаждения или обморожения рекомендуется как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Если кому-то требуется помощь можно позвонить по телефонам 01, с мобильного 101, а также8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
погода
похолодание
Комментарии (3)

Татьяна
33 минуты назад
Хорошая зима, такая и должна быть)))
когда - 17
41 минуту назад
в нашей широте стало аномалией, раньше всегда такие зимы были
Дед
47 минут назад
Обычная зима.
