сегодня, 15:48
Спасатели предупредили о новых холодах
Несмотря на то, что морозы немного отступили, расслабляться рано.
В такие холода спасатели не рекомендуют выходить на улицу без необходимости, тепло одеваться и беречь уши, нос, щёки и пальцы.
При обморожении нельзя растирать обмороженные участки снегом — это травмирует уже повреждённую кожу, а также опускать обмороженные руки или ноги в горячую воду — слишком быстрое отогревание приведёт к некрозу поверхности кожи. В случае переохлаждения или обморожения рекомендуется как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Если кому-то требуется помощь можно позвонить по телефонам 01, с мобильного 101, а также8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
