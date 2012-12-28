74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его

Пожилую женщину судили за кражу.

В Грязинском городском суде за примирением сторон прекращено рассмотрение уловного дела в отношении 74-летней пенсионерки, обвиняемой в краже телефона (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 ноября прошлого года пожилая женщина на одной из улиц в Грязях нашла сотовый телефон и забрала его себе. Ущерб оценили в 6 508 рублей.Только в суде стороны помирились. При этом пенсионерка полностью признала вину.