сегодня, 11:07
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Пожилую женщину судили за кражу.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 ноября прошлого года пожилая женщина на одной из улиц в Грязях нашла сотовый телефон и забрала его себе. Ущерб оценили в 6 508 рублей.
Только в суде стороны помирились. При этом пенсионерка полностью признала вину.
