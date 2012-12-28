Все новости
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Происшествия
764
сегодня, 11:07
13

74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его

Пожилую женщину судили за кражу.

В Грязинском городском суде за примирением сторон прекращено рассмотрение уловного дела в отношении 74-летней пенсионерки, обвиняемой в краже телефона (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 ноября прошлого года пожилая женщина на одной из улиц в Грязях нашла сотовый телефон и забрала его себе. Ущерб оценили в 6 508 рублей.

Только в суде стороны помирились. При этом пенсионерка полностью признала вину.
кража
Комментарии (13)

Быль
9 минут назад
Где-то в 2000 году было - выхожу из квартиры - возле двери лежит сумка и ней вещи. Я открывать не стал - позвонил в полицию, приехали на бобике, забрали сумку, мне спасибо сказали. А вечером иду с работы - на подъезде висит объявление - потеряна сумка с документами и деньгами у соседей . Я им рассказал - что сумка в полиции, так вот вернули сумку и вещи - а денег сказали не было. А меня соседи ославили как вора - вот и звони по 02
Ответить
Бабка Первая
26 минут назад
Позорница. Только в суде признала вину.
Ответить
Думаю
10 минут назад
Не суди ,да не судима будешь.
Ответить
Е
28 минут назад
Сатанисты , кто такие дела заводит. По локации нашли телефон, с бабулей поговорили, вернули владельцу. Проблема исчерпана. Зачем вообще об этом говорить?
Ответить
Горожанка
30 минут назад
а я один раз иду и деньги нашла, немного правда, рублей 40 бумажными десятками
Ответить
Animal planet.
21 минуту назад
Я однажды гулял с собакой за домом,смотрю в траве лежат 5000 тыс,я весь потерся,поднимать,не поднимать. Короче поднял,это оказалась купюра банка приколов,ну и хорошо,зачем эти проблемы. Я ее в подъезде оставил,около лифта. :)))
Ответить
Липчанка
25 минут назад
хорошо, на камере не засветилась. Засудили бы))).
Ответить
Какое
30 минут назад
Позорище на старости лет.Жадность все обуяла,даже пожилых.
Ответить
Гость
33 минуты назад
Позор полный ,"" детки "(чесных людей )творят что хотят и их папки мамки отмазывают , а тут бабуля шла и нашла телефон, получит срок , позор нет слов куда страна всемогущая катится
Ответить
Е
34 минуты назад
Вы, что несете! Бабушка призналась в краже???
Ответить
А что
46 минут назад
Нужно делать честному человеку, если найден телефон? Хотелось бы получить грамотный ответ.
Ответить
Animal planet.
35 минут назад
Лучше мимо пройти,и ничего не поднимать,зачем себе проблемы искать? Если уж подняли телефон,то сразу отнести в полицию.
Ответить
Ольга
55 минут назад
Вот всё равно не понимаю. Какой то растяпа потерял. Она нашла. Украла у кого, у улицы?
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
